TREVISO Punti tampone sotto assedio. La richiesta è altissima. In attesa dell'arrivo delle tre squadre militari e dell'avvio dei controlli da parte dei medici di famiglia, al momento l'Usl della Marca fatica a rispondere a tutti. Anche ieri si sono formate lunghe code di auto davanti a sei Covid Point, che oggi diventeranno sette grazie all'apertura di un nuovo punto a Valdobbiadene e che nei prossimi giorni saliranno a otto, con l'allestimento di una nuova stazione tra Castelfranco e Montebelluna. Ormai vengono eseguiti 5mila tamponi al giorno. Ma ancora non basta. Solo il Covid Point notturno nell'area dell'ex dogana di Treviso è arrivato a contare 460 test. Un record. Il numero si somma ai 1.100 tamponi eseguiti durante il servizio diurno. A conti fatti, il punto tamponi di Treviso garantisce oltre 1.500 test al giorno. A ciclo continuo. Per il momento è impossibile fare di più. L'altro centro di riferimento è quello dell'ex Velo di Altivole. Qui si è arrivati a 1.200 tamponi al giorno. Le lunghe code di auto nel piazzale sono ormai una costante fin dalle prime luci dell'alba.

È stato calcolato che le auto che si fermano all'altezza dei cancelli ci mettono tre ore e mezza a raggiungere la postazione dove viene eseguito il test. Spesso, però, si va oltre. I flussi vengono gestiti anche dai carabinieri. La situazione è insostenibile. Ieri non sono mancate le proteste. «Non è possibile aspettare per ore e ore dentro la propria auto con la febbre», sbottano gli utenti. L'Usl sa bene che è un punto critico. «Capiamo tutte le difficoltà dice Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana in questo periodo i flussi sono estremamente importanti. Stiamo facendo di tutto per migliorare le risposte ai cittadini». Era stata presa in tale ottica la decisione di lasciare un punto tamponi dedicato ai bambini all'interno dell'ospedale di Castelfranco. Questo continua a garantire 200 controlli al giorno sui più piccoli. Ma non è sufficiente per alleggerire Altivole.

Entro la fine della settimana le postazioni dell'ex Velo dovrebbero essere raddoppiate grazie all'arrivo di due squadre dell'Esercito. Ogni gruppo sarà composto da un ufficiale medico, due infermieri e un militare per la logistica. Il loro aiuto sarà fondamentale. Ma non ci si ferma qui. «Apriremo un nuovo punto tamponi tra Castelfranco e Montebelluna in grado di fare tra i 400 e i 500 test al giorno. Stiamo individuando la zona da poter attrezzare spiega Benazzi il punto di Altivole è il riferimento di un grande bacino di utenti. Così andremo ad alleggerirlo. Entro la fine della settimana entreranno in servizio le due squadre militari, che stanno ultimando la formazione, e di seguito cercheremo di partire il prima possibile con il nuovo punto tamponi».

Un altro aiuto potrà arrivare dal nuovo Covid Point che verrà aperto proprio oggi nell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Sarà operativo il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 17.45. Non si tratta di un drive-in. Qui si accederà a piedi, su appuntamento e sempre con la ricetta. Restando in tema di nuovi punti tampone, ieri mattina è stato aperto quello allestito nella zona industriale di Dosson di Casier, in via Mattioli. All'inizio doveva essere aperto a Conscio. Erano già state montate le attrezzature. Poi un disguido con i proprietari dell'area ha fatto perdere due settimane. Ma adesso si è partiti. Quello di Dosson è un drive-in vero e proprio. Operativo dalle 7 alle 15, dal lunedì al sabato, compreso. Nella prima giornata ha eseguito 220 test. Un numero che pare destinato a salire. Anche il punto tamponi di Conegliano verrà ulteriormente rafforzato. Prenderà servizio qui la terza e ultima squadra di militari. A Oderzo, infine, si continua come sempre nella zona dell'ex foro boario. Un ulteriore aiuto potrebbe arrivare dai medici di famiglia. Domani si terrà l'incontro tra l'Usl e i camici bianchi del territorio per definire l'esecuzione dei tamponi negli ambulatori e nelle sedi alternative. Come prima tranche, ai medici verranno consegnati venti tamponi a testa. Solo con questi i 550 dottori di base della Marca potrebbero garantire 11mila test. La speranza è che la macchina vada a regime il prima possibile.

