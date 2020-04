IL QUADRO

TREVISO Ospedali verso il ritorno alla normalità. O quasi. Da domani l'attività delle sale operatorie del Ca' Foncello, in questo periodo ridotta al minimo indispensabile, tornerà a intensificarsi, in attesa del via libera ufficiale per andare a pieno regime. Ma la vera svolta arriverà a maggio. I reparti che nel momento di massima emergenza sono stati dedicati al coronavirus verranno progressivamente chiusi. «L'obiettivo è continuare la battaglia contro il Covid-19 attraverso l'unità di Malattie infettive» conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Con la speranza che non ci siano pesanti colpi di coda dell'epidemia che costringano a rivedere i piani. I decessi di persone positive al coronavirus stentano ancora a diminuire. Ma i ricoveri sono crollati. Oggi nei reparti ordinari del Ca' Foncello sono rimasti solo 40 pazienti positivi, più undici in Terapia intensiva. Alla fine di marzo erano quasi 120, più 26 in Rianimazione. Il pronto soccorso sta già provando a tornare alla normalità: oggi tutte le ambulanze con casi sospetti di coronavirus fanno riferimento al tendone allestito proprio davanti a Malattie infettive, dove vengono subito eseguiti tamponi ed eventuali raggi.

COVID FREE

Di pari passo è stato reso Covid-free anche il reparto di Medicina d'urgenza, direttamente collegato allo stesso pronto soccorso. È già stata portata a termine una sanificazione completa. Di seguito, si sta svuotando l'unità Covid aperta al posto del settore della Riabilitazione. Era stata affidata al primario della Seconda medicina, Ernesto De Menis, per assistere i pazienti non più in fase acuta ma ancora positivi. Oggi ne sono rimasti solo 12. Tutti in buone condizioni. Le cose sono migliorate anche in Pneumologia. Subito dopo il raddoppio, con il trasferimento della Gastroenterologia all'interno della Chirurgia generale, il reparto era stato preso d'assalto dai pazienti con difficoltà respiratorie causate dal virus. Ora i ritmi si sono calmati. E, cosa niente affatto secondaria, tutto il personale dell'unità è risultato negativo al test per il coronavirus.

TERAPIA INTENSIVA

Il discorso riguardante le Terapie intensive resta invece delicato. L'Usl ha ricavato sette letti aggiuntivi al Ca' Foncello usando il blocco operatorio della Terza chirurgia. Difficile pensare semplicemente di smontarli alla luce del rischio di una nuova ondata di Covid-19 in autunno. Nel frattempo sono state usate al massimo le sale operatorie dell'Ortopedia. Il nodo della Rianimazione si pone anche in altri ospedali. A Vittorio Veneto, unico ospedale pubblico della Marca consacrato Covid Hospital, si punta alla ripresa dell'attività chirurgica di Otorinolaringoiatria, in particolare per i tumori della laringe. Al momento, però, le sale operatorie sono state occupate dai letti aggiuntivi di Terapia intensiva. «Abbiamo previsto dei lavori per creare quattro nuovi posti di Rianimazione», ha annunciato Benazzi. Una volta realizzato l'intervento, le sale operatorie potranno essere svuotate e di seguito potranno riprendere la normale attività. Per quanto riguarda Conegliano, entro il 24 aprile verranno sottoposte al test per il coronavirus altre 200 persone che lavorano in ospedale, dalla Radiologia alla Farmacia, passando per i tecnici dei laboratori. Poi il primo giro di controlli sarà completo. Discorso simile per l'ospedale di Castelfranco. Qui nei prossimi giorni verrà testato il personale della Cardiologia e della Terapia intensiva coronarica, quello della Riabilitazione e della Radiologia, per poi concludere con i laboratori e la Farmacia. Per il momento, infine, resteranno in funzione i due settori Covid allestiti nelle case di riposo di Vedelago e Ormelle.

Mauro Favaro

