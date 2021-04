Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROTREVISO Non ci sono più vaccini. Le dosi rimaste nei congelatori dell'Usl della Marca consentono di garantire solo altre due giornate: quella di oggi, con la somministrazione del richiamo Pfizer per 2.036 persone nei centri di Riese e Godega, e il Vax-day di sabato a libero accesso dedicato ai 4.800 trevigiani nati nel 1935. Per avere più margine, è stata subito sospesa la vaccinazione delle persone dai 65 anni in su che...