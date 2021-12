IL QUADRO

TREVISO La provincia di Treviso è maglia nera in Italia per quanto riguarda l'aumento dei contagi. Nell'ultima settimana l'incidenza registrata nella Marca è stata la più elevata a livello nazionale, assieme a Trieste. A dirlo è l'ultimo report sull'epidemia elaborato dall'Istituto superiore di sanità. Ormai il trevigiano viaggia verso un tasso medio di 500 casi per 100mila abitanti. A trainare la diffusione del Covid è sempre il distretto di Asolo, l'ex Usl 8, già arrivato a un tasso di 632 casi. Quasi il 40% in più rispetto alla media provinciale. Tanto che Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, ha chiesto ai sindaci di tutti e 29 i comuni di rendere obbligatoria la mascherina anche all'esterno e di sospendere le iniziative legate al Natale.

IL BOLLETTINO

I numeri assoluti confermano l'impatto della quarta ondata. Anche ieri nella Marca sono emersi 847 nuovi contagi. E purtroppo ha perso la vita un'altra persona. Con quest'ultimo, salgono a 1.883 i lutti tristemente contanti del trevigiano dall'inizio dell'epidemia. In questo momento sono complessivamente 8.958 i trevigiani in isolamento che stanno combattendo contro l'infezione. L'attuale andamento sta portando il trevigiano a scalare posizioni nella top ten delle province più colpite dall'inizio dell'epidemia a oggi. Adesso, con un totale di oltre 104mila contagiati, è all'ottavo posto. Non troppo distante da Bologna e Brescia e già sopra a Verona, Firenze, Genova, Bergamo e così via. La mappa dei contagi è ormai quasi tutta rossa. E non c'è solo il distretto di Asolo. «Negli ultimi due giorni i contagi nel nostro territorio sono quintuplicati avverte Stefania Sartori, sindaco di Quinto si tratta essenzialmente di contagi in ambito familiare. Fortunatamente contiamo solo una persona ricoverata. Ma non si può abbassare la guardia». Come altri colleghi, anche lei ha firmato l'ordinanza che impone l'obbligo di indossare le mascherine pure all'aperto nelle situazioni dove possono crearsi assembramenti. I trasgressori rischiano multe fino a 500 euro.

I RICOVERI

Intanto i ricoveri in ospedale sembrano finalmente rallentare. Almeno un po'. Dopo i picchi degli ultimi giorni, ieri non ci sono state grosse variazioni rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 247 i pazienti positivi attualmente ricoverati nei reparti Covid del trevigiano. Compresi 18 in Terapia intensiva. «La situazione è stazionaria conferma Benazzi ma c'è ancora un'alta pressione sull'asolano». I TAMPONI

Ieri mattina sono state nuovamente registrate lunghe code di auto davanti al Covid Point di Conegliano. La richiesta è enorme. Ogni giorno l'Usl processa qualcosa come 8.500 test. Dopo quello del Melodi di Castelfranco, giovedì verrà riaperto anche il punto tamponi di Dosson di Casier. Con questo si salirà a 7 poli operativi in provincia. Risultano invece tutti esauriti i posti per effettuare tamponi a pagamento (per il Green Pass) nei Covid Point dell'azienda sanitaria. Stop. Adesso ci si concentra su sintomatici e su contatti di positivi. A breve diventeranno 7 anche i centri vaccinali dell'Usl. La settimana prossima verrà aperto il settimo nell'ex supermercato di via Italia a San Vendemiano, sul confine con Conegliano. A questi se ne aggiungono altri 4 dedicati esclusivamente alla somministrazione della terza dose anti-Covid aperti in strutture private convenzionate. Ieri sono partiti quelli del Centro diagnostico castellano di Castelfranco e del Gvdr poliambulatorio Marca trevigiana di Conegliano. Martedì si inizierà nel Centro medico di fisioterapia di Castelfranco. E da mercoledì si faranno le terze dosi anche nel Blue medical center di Godega. L'obiettivo è contrastare la nuova ondata del Covid vaccinando quante più persone possibile. Oggi la copertura con ciclo completo dai 12 anni in su ha toccato quota 83,5%. Tra i 12 e i 19 anni, però, si è ancora al 67,5%. Intanto si guarda alla terza dose. Per ora è stata somministrata al 16,8% degli over12. Ma si è in progressione. Oltre la metà degli over80, il 54,3%, l'ha già ricevuta. «A fine febbraio arriveremo vicino al 90% tra chi ha più di 80 anni» prevede Benazzi. Tra tutti gli over12 le proiezioni dicono che a fine febbraio si arriverà a una copertura pari al 43,9 %.

Mauro Favaro

