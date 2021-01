IL QUADRO

TREVISO L'usl ha pronto un piano per aumentare i posti letto Covid (70 al San Camillo, 10 a Conegliano, 20 a Vittorio Veneto, 20 a Treviso e 20 a Montebelluna) ma le maggiori difficoltà riguardano, in questo momento, il reperimento degli specialisti. «Ci sono grandi difficoltà in particolare per Pneumologia, Malattie infettive e Medicina interna tira le fila Benazzi al momento riusciamo a garantire sempre tutte le urgenze. Ad oggi il 60% delle attività degli ospedali riguarda ancora tutto quello che non è Covid. Ma se i contagi continueranno ad aumentare saremo costretti a chiudere altri servizi. E questo rischia di aprire nuovi problemi che vogliamo tenere il più lontano possibile: c'è il rischio che a fronte di un aumento di contagi si riducano le diagnosi, con evidenti conseguenze sulla salute dei cittadini».

IL PERSONALE

Sono 246 gli operatori della sanità in servizio negli ospedali trevigiani, tra i quali 26 medici e 102 infermieri, costretti a casa dal coronavirus, tra contagi e contatti di persone positive. Entro il 7 gennaio l'Usl assumerà un'ottantina di infermieri. Nel frattempo, anche tenendo conto di chi ha superato l'infezione, è stata allestita la prima Ortopedia Covid. Il reparto dell'ospedale di Montebelluna è diventato il riferimento provinciale per le operazioni chirurgiche legate alle fratture su pazienti positivi. L'Usl ha deciso di sfruttare il fatto che all'interno dell'equipe 6 specialisti su 14 hanno già attraversato il contagio. «Nel gruppo ci sono stati diversi medici che si sono positivizzati e poi negativizzati fa il punto il direttore generale Francesco Benazzi siccome sono degli specialisti in traumatologia, abbiamo deciso di portare direttamente a Montebelluna tutti i pazienti positivi con fratture, tra incidenti e fratture fatte in casa, caratterizzando l'unità». Si cerca di fare di necessità, virtù. Il tutto continuando a garantire ai pazienti il massimo livello di cure. L'ospedale di Montebelluna resta quello più in difficoltà a causa del coronavirus. Oggi conta 117 pazienti ricoverati: 112 nei reparti ordinari e 5 in Terapia intensiva. Tra le unità più sotto pressione c'è quella di Medicina. Qui ora è emerso il contagio di cinque medici. Per la precisione, due specialisti di Montebelluna e tre di Castelfranco, che facevano da supporto. L'Usl è corsa ai ripari attivando un bando per la libera professione e per il tempo determinato con l'obiettivo di trovare tre nuovi medici da portare a Montebelluna entro il 7 gennaio.

IL NODO

Intanto le guardie in Medicina verranno coperte dagli specialisti di Angiologia, Pediatria e Chirurgia. «Come medici non ci tiriamo indietro spiega Pasquale Santoriello, chirurgo ortopedico a Montebelluna e segretario Anaao-Assomed sindacato dei medici per l'Usl della Marca ma si pongono dei problemi. Quale paziente colpito da polmonite vorrebbe essere seguito da un ortopedico? Senza contare il rischio di denunce. Forse su questo fronte servirebbe anche un coinvolgimento della medicina del territorio». «Ciò che sicuramente sarebbe utile sono delle mini-zone rosse per ridurre il numero di contagi e di conseguenza la pressione sull'ospedale aggiunge il Veneto sta pagando il periodo passato in zona gialla».

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA