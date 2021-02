IL QUADRO

TREVISO L'assalto al centro non è mancato, specie da parte dei ragazzi, felici di tornare a incontrare i propri amici in città in una giornata dalle temperature primaverili. Trentamila le presenze registrate ieri pomeriggio in città. Ma per evitare assembramenti, come preannunciato anche dal Prefetto, erano già stati predisposti controlli puntuali e, in particolare, quelli dei pattuglioni della polizia locale. «C'è stato un afflusso importante, ma che è sempre rimasto in movimento, senza provocare criticità particolari - fa il punto a fine serata il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo -. Tant'è che non sono state elevate sanzioni». Situazione sotto controllo quindi, a differenza dello scorso fine settimana, grazie anche agli speciali pattuglioni, ovvero pattuglie di cinque o sei agenti a piedi, incaricate di monitorare la zona del centro. «Certo le persone erano molte, ma da quello che è stato registrato tramite la sorveglianza video, l'afflusso di persone e automobili è stato addirittura un poco inferiore rispetto ai weekend passati. In generale ce la siamo cavata bene.» riporta il sindaco Conte.

I PUNTI NEVRALGICI

Affollatissima la zona tra la stazione e ponte San Martino, da sempre frequentata da giovani e giovanissimi, i quali però hanno sempre camminato evitando di fare assembramenti, ricevendo tutt'al più qualche richiamo per la mascherina scivolata sotto il naso. «Il passaggio dei vigili ci tranquillizza, impediscono ai gruppetti di assembrarsi e talvolta, di lasciarsi andare alle classiche provocazioni» raccontano due ragazze mentre chiacchierano vicino al Celtic Pub di via Roma, munite di mascherina e rimaste sempre a distanza di sicurezza. Sempre sulla stessa linea una coppietta che fuma una sigaretta poco lontano: «Neanche noi ci aspettavamo tanta gente in giro. Fa un certo effetto dopo mesi in cui non si vedeva nessuno, ma situazioni di rischio non sembrano esserci». A dispetto della chiusura dei locali alle 18 il traffico pedonale fino a Piazza dei Signori non ha accennato a diminuire fin dopo le 19, quasi tutti ragazzi a passeggiare, godendosi il caldo di questa giornata quasi primaverile. «Dalle immagini della videosorveglianza più del 50% delle persone arrivate oggi a Treviso sono under18 - sottlinea il comandante Gallo -. Nonostante le apprensioni per queste grandi masse di giovani che invadono la città nei weekend, gli agenti in pattuglia non hanno sanzionato né singoli individui, né plateatici. Non sono state registrate zuffe o tafferugli di sorta, è andato tutto liscio. Manterremo queste misure precauzionali anche per la giornata di domani e per il prossimo weekend». I trevigiani si sono comportati bene, meglio di quanto si potesse credere, viste e considerate le situazioni meno felici dei precedenti fine-settimana.

BUS BLOCCATI A S.CATERINA

Gli esercizi commerciali hanno servito solo persone sedute e i trevigiani hanno camminato per il centro, evitando di fermarsi e rischiare la multa. Minore il numero di automobili in città rispetto ai weekend scorsi, ma a causa di alcune auto parcheggiate in divieto di sosta in zona Santa Caterina, i bus delle lineee 1 e 7 sono rimasti bloccati, impossibilitati al transito, e hanno dovuto deviare fuori mura mancando il servizio alle fermate del centro storico e accumulando ritardi significativi. Anche a Castelfranco è stata presa d'assalto dai propri cittadini, alla ricerca di qualche raggio di sole, ma fortunatamente le norme del Dpcm sono state osservate responsabilmente. Le persone hanno indossato le mascherine e le distanze tra i tavoli non hanno dato motivo alle pattuglie di multare i bar affollatissimi.

MULTE A MONTEBELLUNA

Meno rosea la situazione di Montebelluna che negli ultimi giorni ha visto sanzionati alcuni cittadini ed esercizi commerciali. «C'è stata parecchia gente in giro oggi, il resoconto del weekend lo avremo solo lunedì, ma nei giorni passati sono state registrate 5 violazioni nei pubblici esercizi, uno dei quali è stato chiuso per 5 giorni, e 6 sanzioni a singoli individui, sprovvisti di mascherina o colti a consumare in piedi»spiega il sindaco, Elzo Severin, augurandosi che la situazione per oggi e domani possa essere più tranquilla.

Alfredo Baggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

