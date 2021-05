Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROTREVISO Il vaccino Moderna non arriva: saltano 4mila appuntamenti programmati tra ieri e oggi. Di contro, proprio ieri la Terapia intensiva dell'ospedale di Treviso è tornata Covid free: non ci sono più pazienti positivi in Rianimazione. Le nuove dosi di Moderna erano attese per sabato scorso. Poi la consegna è stata messa in calendario per ieri. Nelle ultime 24 ore, però, nei magazzini dell'Usl della Marca non è arrivato nulla....