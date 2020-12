IL QUADRO

TREVISO I ricoveri negli ospedali rallentano. Mentre i contagi continuano a correre, purtroppo ancora su numeri elevati. «Quella di Treviso è la provincia dove la curva dei ricoveri cala più velocemente», ha sottolineato ieri il governatore Luca Zaia. Fortunatamente la maggior parte delle persone colpite dal coronavirus continua a non sviluppare sintomi importanti. Ma non si può abbassare la guardia. Anche ieri nella Marca sono emerse 779 nuove positività. Il picco si è stabilizzato. Bisognerà però stringere i denti per almeno altri dieci giorni prima di vedere una diminuzione dei contagi. «Le proiezioni ci dicono che il calo inizierà a prendere forma dopo il 22 dicembre fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana e di conseguenza dopo altri quindici giorni inizierà finalmente a diminuire anche il numero dei decessi. Il virus oggi circola in modo importante. Ormai è fortunato chi non è stato contagiato. Teniamo duro un altro po'. Di seguito arriverà il vaccino. Siamo già pronti a distribuirlo usando le sedi che erano state impiegate per la somministrazione dei vaccini contro l'influenza stagionale. A quel punto potremo finalmente sentirci liberi. Non ci saranno più decessi, se non forse, e purtroppo, tra le persone che dovessero scegliere di non vaccinarsi».

IL PERICOLO

Le proiezioni parlano chiaro. Perché si traducano effettivamente in realtà, però, è necessario che tutti rispettino al meglio le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. A partire dall'uso delle mascherine. «C'è preoccupazione perché il rispetto di queste regole non è ancora al massimo specifica Carlo Agostini, direttore dell'unità di Prima medicina del Ca' Foncello, docente dell'Università di Padova e riferimento per l'intero corso di laurea in Medicina e chirurgia nella sede di Treviso e se nel periodo di Natale non si rispetteranno le misure in modo ancora più puntuale, nel mese di gennaio potremmo assistere a un nuovo picco dell'epidemia». Parole che vengono sottoscritte dallo stesso Benazzi. L'attenzione deve essere massima anche perché dal 7 gennaio il 75 per cento degli studenti delle scuole superiori torneranno a fare lezione in presenza. Per la Marca vuol dire tornare a muovere ogni giorno 30mila ragazzi. «La ripresa della scuola rappresenta un'incognita spiega il direttore generale ma sappiamo che si sta lavorando molto bene per organizzare un servizio di trasporto puntuale per spostare poche persone alla volta».

IL BOLLETTINO

L'ultimo bollettino della Regione evidenzia che ad oggi sono 406 i pazienti Covid positivi ricoverati negli ospedali trevigiani. Compresi 38 in Terapia intensiva. Tra le persone attualmente ricoverate ci sono anche due giovani di 20 e 30 anni. Quest'ultimo, in particolare, non aveva alcun problema di salute prima di essere contagiato. Sono entrambi in area semi-intensiva, sottoposti a ossigenazione ad alti flussi. Si tratta nell'ennesima conferma che il virus non colpisce solamente gli anziani. «Il coronavirus è una brutta bestia che può colpire tutti rimarca Benazzi questo dovrebbe ancor di più spingere tutti a comportarsi con le necessarie accortezze per limitarne la diffusione». L'ospedale più sotto pressione resta sempre quella di Montebelluna, che conta il ricovero di 108 pazienti colpiti dal Covid, tra i quali cinque in Rianimazione e 12 in area semi-intensiva. L'altro punto di riferimento è il Covid Hospital di Vittorio Veneto. «Qui oggi abbiamo un'ottantina di ricoverati. Con otto in Terapia intensiva tira le fila Benazzi il trend è in calo. I pazienti che si negativizzano vengono dimessi e quelli che via via non presentano più sintomi vengono spostati nelle strutture intermedie, come gli ospedali di comunità. Rispetto a prima abbiamo molti meno casi. E in particolare oggi vengono dimessi molto più velocemente». L'altro fronte che continua a preoccupare è quello delle case di riposo. Nell'ultimo mese gli anziani contagiati sono quasi triplicati. L'aumento ha sfiorato il 180 per cento. E i numeri continuano a lievitare. Attualmente i centri servizi contano complessivamente 825 positivi: 549 ospiti (28 ricoverati in ospedale) e 276 operatori (aumentati del 14 per cento negli ultimi due giorni). Dall'inizio dell'epidemia sono 287 gli anziani che vivevano nelle case di riposo mancati dopo essere risultati positivi al coronavirus. Oltre il 42% di tutte le vittime del Covid.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA