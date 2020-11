IL QUADRO

TREVISO I contagi continuano ad aumentare e il governo medita di inserire Treviso, e Belluno nella lista delle zone rosse. Ieri sono emerse 462 nuove positività. I trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus sono saliti a 6.291. E sempre ieri è mancato un anziano di 90 anni, già colpito da altre patologie, che dopo il tampone positivo era stato ricoverato in Malattie infettive a Treviso. Ciò che più preoccupa oggi è il numero dei ricoveri in progressivo aumento. Attualmente 137 pazienti hanno bisogno delle cure ospedaliere. Tra questi, 13 sono in Terapia intensiva: dieci a Treviso e tre a Conegliano.

L'ALLERTA

L'allerta gialla ha fatto scattare l'ampliamento delle strutture dedicate al coronavirus. A partire dalla riorganizzazione dell'intero ospedale di Vittorio Veneto. Torna a essere Covid Hospital. Cioè il punto di riferimento della Marca per il ricovero di persone positive. Ospita già 58 pazienti. Il fulcro è il reparto di Medicina. Più altri 4 pazienti ricoverati nell'ospedale di comunità. Nella prima ondata qui erano stati ricavati 238 posti per persone Covid positive. Lo schema ora sarà sostanzialmente lo stesso. I letti verranno via via riempiti in base alle necessità. Con la progressiva riduzione delle attività ordinarie. Nei prossimi giorni, a meno che l'epidemia non rallenti di colpo, il pronto soccorso di Vittorio Veneto verrà chiuso. Sarà sostituto da un punto di primo soccorso Covid. Per altri problemi urgenti, i cittadini avranno come riferimento il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Non è tutto. Anche le aree Covid degli altri ospedali verranno allargate. Si guarda in particolare alla Terapia intensiva. Quella del Ca' Foncello si prepara ad aprire un'altra sala.

L'ORGANIZZAZIONE

A livello provinciale possono essere attivati fino a 116 posti di Rianimazione: 62 inseriti nella normale programmazione, 12 a disposizione del centro regionale di coordinamento di emergenza-urgenza, 16 ricavabili all'interno delle sale operatorie e 26 commutabili nelle unità di semi-intensiva. «I posti di Terapia intensiva saranno progressivamente attivati nel momento in cui dovesse presentarsi la necessità», spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. La settimana prossima, inoltre, si dovrebbe procedere con l'apertura di un nuovo reparto Covid nell'ospedale di Treviso. Verrà usata l'attuale unità di Medicina fisica e riabilitativa. Il piano prevede la creazione di 40 posti letto per pazienti Covid positivi a bassa intensità di cura. Cioè quelli che si stanno riprendendo. L'idea è di avviare una prima fase attivando venti posti letto. Per poi andare gradualmente a regime. A differenza della prima ondata, però, stavolta la Riabilitazione non verrà chiusa. Sarà trasferita nell'unità didattica infermieristica estensiva, dove avrà a disposizione 12 letti. L'obiettivo è alleggerire il carico sulla Pneumologia. Qui è tornata in funzione da due settimane l'area sub-intensiva dedicata al Covid da 20 posti letto. Tra questi, 16 sono già occupati. Di recente l'unità ha anche accolto dei pazienti provenienti dal San Camillo di Treviso, l'altro Covid Hospital della Marca. La struttura privata convenzionata ha già aperto un reparto specifico da 34 posti. E che in caso di bisogno può arrivare fino a 134. Oltre alla Pneumologia, per il Ca' Foncello il primo punto di riferimento resta Malattie infettive. E a breve potrebbe arrivare una mano anche dall'ospedale di comunità. Il settore inaugurato all'inizio di settembre potrebbe trasformarsi in un altro reparto Covid da 28 posti aumentando così la disponibilità totale a 525 posti. «L'uso dell'ospedale di comunità di Treviso è tra le possibilità che stiamo valutando» conferma Benazzi. Se i ricoveri continueranno ad aumentare, sarà il prossimo passo. Mentre emerge la richiesta di tenere la Medicina d'urgenza di Treviso come reparto Covid-free, almeno fino a quando sarà possibile. «L'insufficienza respiratoria non dipende solo dall'infezione da coronavirus. Può essere ad esempio legata a una broncopneumopatia cronica ostruttiva ha sottolineato Carlo Agostini, direttore dell'unità di Prima medicina c'è bisogno di ossigenoterapia e ventilazione assistita. E nell'eventuale assenza di altri spazi, abbiamo bisogno di letti dove poter garantire l'intensiva respiratoria in situazioni non Covid».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA