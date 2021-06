Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROTREVISO Dopo la grande paura per il coronavirus, gli isolamenti e purtroppo anche i lutti, adesso è iniziata una nuova era per le 56 case di riposo trevigiane. Oggi sono totalmente Covid-free. Il 90% delle strutture permette ai familiari e agli anziani di scambiarsi una carezza e di tenersi per mano. Sempre indossando la mascherina Ffp2, ma senza più barriere in plexiglas. La procedura scatta quando si è in presenza di familiari e...