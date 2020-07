IL QUADRO

TREVISO Cresce la paura per gli anziani. La provincia di Treviso è la prima del Veneto per tasso di incremento di infezioni da coronavirus. Negli ultimi dieci giorni sono emersi 27 nuovi contagi. Gli isolamenti sono più che raddoppiati: da 184 a 391. E gli anziani si riscoprono a rischio. Le case di riposo tornano in trincea: c'è chi ha bloccato le visite dei familiari, chi ha dato una nuova stretta consentendo gli incontri solo se protetti da un vetro e chi, come l'Israa, sta mettendo a punto piani per controllare gli operatori che rientrano dalle ferie. Il focolaio esploso nel centro servizi Bon Bozzolla ha messo in guardia tutti. Qui i contagi da coronavirus si stanno allargando. Dopo il secondo giro di controlli, con l'esecuzione di 240 test, ieri è arrivata la conferma che sono stati colpiti un altro anziano e un'altra operatrice, entrambi asintomatici. Il totale dei positivi nella casa di riposo di Farra di Soligo sale così a 12: nove anziani e tre operatori. Compreso il 96enne mancato giovedì: Lino Tonet, l'unico dei nove ospiti che presentava i sintomi e che era stato ricoverato nell'unità di malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Gli altri sono in quarantena: gli anziani in un nucleo isolato all'interno della stessa struttura e gli operatori a casa.

IL PUNTO

«Le due nuove positività sono riferibili allo stesso nucleo della struttura in cui erano emersi i casi precedenti rivela Francesco Benazzi, dg dell'Usl 2 per tenere monitorata la situazione, il Bon Bozzolla sarà oggetto di screening più ravvicinati rispetto a quelli mensili calendarizzati per operatori e ospiti di tutte le nostre Rsa. Un nuovo giro di tamponi sarà effettuato nell'arco di una decina di giorni». L'Usl trevigiana, insomma, ha deciso di serrare i controlli: nella struttura di Farra di Soligo i test per il coronavirus verranno effettuati ogni dieci giorni, non più una volta al mese. Il Bon Bozzolla, intanto, si è blindato. Sono state sospese tutte le visite dei familiari. Fino a quando non sarà passata l'emergenza, ci potranno essere contatti solo attraverso le video-chiamate, come accaduto nel picco peggiore dell'epidemia.

LE MISURE

Anche Casa Fenzi di Conegliano, già teatro di un focolaio di coronavirus, ha dato un giro di vite. Qui oggi non ci sono positivi. Per precauzione, comunque, il centro servizi per anziani ha deciso di tornare a consentire le visite dei familiari solamente dietro a un vetro. Mentre all'Israa di Treviso, la più grande Ipab del Veneto, stanno mettendo a punto un piano per rendere sicuro il rientro degli operatori dalle ferie. Anche qui al momento non ci sono casi di Covid-19. L'obiettivo è fare il possibile per preservare tale situazione. I lavoratori che per le ferie rimarranno in Italia dovranno firmare un'autocertificazione per garantire che non sono stati in situazioni potenzialmente a rischio, come luoghi chiusi o posti particolarmente affollati. In caso contrario, saranno chiamati a sottoporsi al tampone. Così come gli operatori che rientreranno dall'estero, a cominciare da quelli provenienti dell'est Europa che approfitteranno delle ferie per tornare nei loro Paesi d'origine. Non è una questione di poco conto.

I TIMORI

I timori non riguardano solo le badanti. Anche il 20% degli operatori delle case di riposo proviene dall'est e dagli Stati della zona dei Balcani. Oltre agli appelli, nessuno può impedire loro di tornare nei Paesi d'origine per le ferie estive. «Il consiglio è di evitare di spostarsi in Paesi dove la pandemia è ancora forte e di evitare luoghi affollati che rappresentano situazioni di pericolo spiega Giorgio Pavan, direttore dell'Israa discorso simile per luoghi affollati, come piazze al mare o discoteche. Non sono obblighi, ma oggi è ancora necessario coltivare il senso di responsabilità». Per prepararsi al meglio, oltre ai tamponi, l'Israa ha fatto scorta di test sierologici di screening in grado di indicare la presenza del coronavirus. In caso di necessità, prima del rientro in servizio degli operatori verrà eseguito un doppio controllo. L'altro appello è rivolto alle famiglie. Non tutte accettano di non dare un bacio e di non abbracciare i loro cari ospiti nelle case di riposo.

