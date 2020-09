IL QUADRO

TREVISO Altri 20 positivi all'Aia. Si aggiungono agli undici emersi l'altro ieri. Il focolaio esploso nell'azienda di Vazzola continua ad allargarsi. Il totale dei lavoratori positivi al Covid ha superato quota 200. Dopo gli ultimi test, si è passati da 178 a 209. Oltre a una cinquantina di altre persone tra familiari e amici. L'incremento è emerso dalla nuova campagna di controlli che l'Usl ha portato avanti negli ultimi due giorni. In 48 ore sono stati testati 333 lavoratori risultati negativi al primo giro di controlli. E per 31 di loro il test stavolta ha dato esito positivo. L'azienda sanitaria rassicura, ma i sindacati denunciano condizioni di lavoro estremamente a rischio.

I RISULTATI

Martedì sono state sottoposte a tampone 219 persone. Undici sono risultate contagiate. Ieri si è continuato facendo il test ad altri 114 e per altre 20 è arrivata la conferma del contagio. Anche in questi casi è scattato l'isolamento a domicilio. I lavoratori sono tutti asintomatici come le loro famiglie. L'allargamento del focolaio, comunque, non spaventa troppo l'Usl. «L'andamento è simile a quello visto nell'ex caserma Serena. Anche in questo caso ci aspettavamo la positività di una parte dei lavoratori che all'inizio erano risultati negativi spiegano adesso si è nel picco. Dopotutto lo screening è fatto proprio per questo: delimitare i contorni del focolaio facendo emergere tutte le positività. Nelle prossime settimane andrà via via sgonfiandosi. Abbiamo la certezza che nei prossimi quattordici giorni inizieremo ad assistere a una progressiva negativizzazione». Nell'ex caserma Serena si era passati da 244 a quattro contagiati in tre settimane. Ci si aspetta che per l'Aia ci sia un andamento simile. La campagna viene eseguita con i test rapidi appena validati dall'istituto Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale. Le persone positive a questo test vengono poi sottoposto al tampone di conferma, al momento l'unico strumento in grado di dare una diagnosi certa. Fino ad ora, comunque, non c'è stata discrepanza tra i risultati.

I SINDACATI

«Le condizioni di lavoro sono una componente centrale nella diffusione del virus, dalle distanze ravvicinate, all'umidità e alle grandi quantità di sangue e acqua che hanno portato al contagio di un terzo dei lavoratori denuncia Adl Cobas. È il risultato del profitto messo prima della salute. La produzione non si è mai fermata, lo testimoniano i dipendenti. Raccontano che la misurazione della temperatura e l'obbligo del distanziamento sono diventati costanti solo dopo lo scoppio dei contagi».

LA SITUAZIONE

L'allargamento del focolaio a Vazzola ha inciso in modo importante sul totale delle positività emerse ieri in provincia. Nelle ultime 24 ore sono stati certificati 25 nuovi contagi tra cui i nuovi 20 dell'Aia. Gli altri sono persone rientrate dalle ferie. Sul fronte dei ricoveri, oggi sono 24 le persone positive che hanno bisogno delle cure dell'ospedale. Un macedone di 60 anni, ritornato dai Balcani, è ricoverato in terapia intensiva a Treviso. Nell'unità di malattie infettive ci sono 17 pazienti. E a questi se ne aggiungono altri sei nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. A livello generale è stata superata la quota dei quattromila trevigiani colpiti dal Covid in sei mesi di epidemia, dallo scorso febbraio ad oggi. Si è arrivati a 4.043 casi con tampone positivo. Sono invece 872 i trevigiani che in questo momento stanno combattendo contro l'infezione. Per quanto riguarda gli isolamenti a casa, si è a quota 1.410 (19 con sintomi lievi), compresi i casi sospetti e le quarantene precauzionali.

Mauro Favaro

