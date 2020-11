IL QUADRO

CROCETTA Altri due decessi. Si allunga il triste elenco dei lutti legati al coronavirus. Ieri hanno perso la vita due anziani, un uomo e una donna di 91 e 87 anni, entrambi già colpiti da altre gravi patologie, che dopo l'esito positivo del tampone erano stati ricoverati rispettivamente nel Covid Hospital di Vittorio Veneto e nell'ospedale di Treviso. Salgono così a 390 le vittime registrate nella Marca in poco più di otto mesi di epidemia, dalla fine dello scorso febbraio ad oggi. Negli ospedali trevigiani sono attualmente ricoverate anche diverse persone giovani.

IL DATO

Davanti alla nuova ondata del Covid-19, però, gli anziani, spesso già debilitati, restano inevitabilmente i più esposti. Per questo si guarda con attenzione ai focolai in corso nelle case di riposo. Nelle ultime ore c'è stato un boom di contagi in particolare nel centro servizi Villa Belvedere di Crocetta del Montello. L'ultimo screening, eseguito ieri, ha evidenziato 26 nuove positività tra gli anziani e altre 4 tra gli operatori. Il conto complessivo dice che attualmente sono 68 gli ospiti, su 126, che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Tra questi, quattro sono ricoverati in ospedale. Mentre gli altri 64 sono isolati nel nucleo Covid allestito all'interno della stessa casa di riposo. Tre anziani si sono messi alle spalle l'infezione. L'obiettivo è fare in modo che il contagio non si allarghi tra i 55 ospiti che ad oggi sono risultati negativi. Anche i contagi tra gli operatori sono aumentati. Martedì c'erano 17 positivi. Ieri sono saliti a 21, su 128. Sono in isolamento domiciliare. Due di loro stanno attendendo il test che dovrebbe sancire la definitiva negativizzazione. Questo, almeno, è l'auspicio. Due operatori hanno già superato l'infezione. Mentre gli altri 105 sono sempre rimasti negativi.

LE MISURE

Villa Belvedere sta affrontando la situazione con la massima trasparenza e con la massima attenzione. «La struttura è stata messa in lockdown spiega il presidente Marco Tappari tutte le procedure operative relative ai protocolli Covid-19, predisposte in questi mesi, sono state attivate e sono pienamente operative. Le visite dei familiari e tutti i servizi esterni sono sospesi a tempo indeterminato». Di pari passo, è stato attivato il servizio per le video-chiamate. A livello generale si stanno poi tenendo sotto controllo altri tre focolai esplosi in altrettante case di riposo del trevigiano: casa albergo Salce dell'Israa a Treviso, la sede di Povegliano di Casa Marani e la casa di riposo di Motta di Livenza, dove è emersa una scia di nove contagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

