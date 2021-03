IL QUADRO

ASOLO L'epicentro è sempre il distretto di Asolo, Castelfranco e Montebelluna. Qui l'epidemia da Covid viaggia a velocità doppia rispetto al resto della Marca. «I contagi stanno riprendendo. E riprendono sempre da questo versante avverte Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca come nella precedente ondata, c'è una maggiore trasmissione del coronavirus: praticamente il doppio di quella registrata nell'area del trevigiano». Nelle ultime ore il Covid è entrato in modo prepotente anche nel plesso unico della scuola elementare di via dei Tartari della stessa Asolo. Sono emersi 13 contagi: 12 tra i bambini, più un insegnante. Il quadro è in fase di definizione. Ma sono già state messe in quarantena 5 classi su venti, tra seconde e terze. E una in monitoraggio. Il doposcuola è stato sospeso fino all'8 marzo. Partendo proprio dal servizio pomeridiano, infine, sono stati messi in quarantena altri due gruppi di bambini.

LE MISURE

Complessivamente sono coinvolti un centinaio di alunni. Purtroppo non si possono escludere altri contagi. Tanto che l'Usl sta valutando se sottoporre a tampone tutti gli alunni e tutto il personale del plesso. «La situazione è simile a quella vista nella scuola di Soligo fa il punto Stefano De Rui, direttore del dipartimento di prevenzione i tamponi per i contatti e i gruppi collegati sono in fase di esecuzione. Vedremo i risultati. La nostra linea, comunque, resta sempre quella della massima precauzione, con le quarantene e gli isolamenti necessari». Il distretto di Asolo ripiomba nell'incubo. In quest'area oggi si contano complessivamente 38 classi in quarantena. Solo tre in meno del distretto di Treviso, che però ha molti più abitanti. «Anche questo è significativo», sottolinea Benazzi. Ma non c'è solamente la scuola. Il primo marzo i Covid point dell'Usl hanno effettuato 2.347 test per il coronavirus, individuando 225 positivi. Quasi la metà proprio nel punto tamponi dell'asolano. Nel centro dell'ex Velo di Altivole sono stati evidenziati 102 contagi. A Treviso, invece, ci si è fermati a 54, a Conegliano a 49 e a Oderzo a 20.

IL COMMENTO

Dal territorio arrivano ulteriori conferme. «Una settimana fa contavamo una decina di persone positive. Adesso siamo saliti a 50 rivela Mauro Migliorini, sindaco di Asolo c'è un aumento generalizzato. L'età media delle persone contagiate si è abbassata. Stiamo andando verso una situazione potenzialmente critica. Anche se, per fortuna, fino a questo momento non ci sono state ricadute importanti per quanto riguarda i ricoveri in ospedale». Proprio così. I ricoveri restano sostanzialmente stabili, pur con un leggero rialzo. Ad oggi le positività tra i più giovani causano solo sintomi lievi: negli ospedali dell'Usl non c'è nessuna persona con meno di 18 anni ricoverata per infezione da coronavirus.

LA PRESSIONE

L'ospedale di Montebelluna, dopo mesi in prima linea, continua a rimanere Covid-free. C'è un'ala con 40 posti letto pronta a essere riattivata in caso di necessità. Per il momento, però, il riferimento è il Covid hospital di Vittorio Veneto. «Ad oggi ogni cinque ricoverati, tre o quattro arrivano dalla zona di Castelfranco e Montebelluna», conferma Pier Ferruccio Ballerini, direttore dell'unità di Medicina e riferimento per l'intera area Covid di Vittorio Veneto. Perché l'asolano è di nuovo l'epicentro dell'epidemia da coronavirus? Non c'è una spiegazione univoca. Nella seconda ondata era stata evidenziata la presenza della variante inglese. Ormai, però, questa ultima ha invaso l'intero territorio. Si stima un'incidenza del 40% rispetto al totale dei contagi. Anche oltre cento al giorno. E si prevede che a marzo diventerà prevalente. «Stiamo eseguendo ulteriori accertamenti sull'asolano tira le fila Benazzi partiamo dal fatto che lì c'è una popolazione più giovane, che gira di più, e che quindi è più esposta, rispetto ad aree come quella di Conegliano e Vittorio Veneto».

