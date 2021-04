Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOTREVISO Tre padri positivi al Covid da lunedì sera, il più anziano ricoverato in ospedale e la chiesa chiusa ai fedeli già da mercoledì in accordo con il medico di base e con l'Usl per contenere i contagi. Durerà fino a domenica prossima la quarantena per tutta la piccola comunità religiosa dei Carmelitani Scalzi di Treviso, la chiesa in viale Oberdan sul Put. Nove i religiosi che vivono nel convento attiguo alla chiesa: «Tre...