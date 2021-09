Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOTREVISO Tra meno di tre mesi dovrebbe diventare mamma. Adesso però si trova ricoverata in gravi condizione nel reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello per colpa del Covid. È in gravissime condizioni e non si è mai vaccinata. Questa la situazione di una donna di 37 anni giunta alla 27esima settimana di gestazione. Residente nel bellunese, è rimasta ricoverata fino a ieri mattina all'ospedale San Martino di Belluno, poi le sue...