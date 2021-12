IL PUNTO

TREVISO Sono quasi 600 le classi che stanno affrontando contagi da coronavirus. Per la precisione 591. Nello specifico, 273 sezioni sono in quarantena. Vuol dire che circa 5.500 alunni e studenti sono ancora costretti a seguire le lezioni da casa attraverso la didattica a distanza. Più altre 318 sezioni sotto monitoraggio. «Numeri mai visti», allarga le braccia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl. Per cercare di limitare le ondate dei ragazzi ai Covid point, ora le centraline per processare i tamponi rapidi verranno consegnate direttamente ai pediatri. «Le famiglie potranno rivolgersi a loro: avranno l'esito nel giro di pochi minuti spiega il direttore generale si stanno definendo delle fasce d'orario. I test fatti in questo modo potranno riguardare tra il 30 e il 40% dei bambini». L'altra grande partita è quella della vaccinazione anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Oggi sono loro i più colpiti.

I NUMERI

Il tasso tra i bambini da 0 a 11 anni si è impennato: è pari a oltre 765 casi per 100mila abitanti. Un'enormità. Se fosse un distretto, sarebbe già in area rossa. Le fasce d'età più vicine sono quelle tra i 12 e 24 anni e tra i 25 e 44 anni. In queste, però, il tasso si ferma appena sotto i 500 casi per 100mila abitanti. Il 14 dicembre ci sarà un incontro organizzativo tra l'Usl e i pediatri. Saranno questi ultimi a eseguire le iniezioni con postazioni dedicate ai bambini, che verranno attivate a Treviso, Castelfranco e Conegliano. «Inizieremo a vaccinare i bambini tra il 16 e il 17 dicembre specifica Benazzi fermo restando che serve il via libera di ministero e Regione». Sono circa 40mila i destinatari, e l'iniezione andrà prenotata. «Il portale online ospiterà una piattaforma per fissare gli appuntamenti, per non far attendere troppo i bambini all'interno del centri vaccinali», sottolinea il direttore generale.

IL CASO

Per concentrare tutto il personale sul fronte del Covid, l'Usl ha anche bloccato le attività di formazione sanitaria all'interno delle scuole. Nei giorni scorsi un istituto superiore della pedemontana ha rifiutato la proposta arrivata da Mario Peta, direttore della Terapia intensiva di Treviso, di ospitare una lezione sul Covid e sui vaccini. «Temiamo una raffica di denunce da parte dei genitori no vax», è stata la risposta. Ora ogni iniziativa simile è stata bloccata a monte. «Già da 15 giorni ho chiesto a tutto il nostro personale di sospendere l'attività di formazione nelle scuole, non solo quella collegata al Covid rivela Benazzi la riprenderemo quando sarà passato questo periodo d'inferno». Oltre agli aspetti organizzativi, ciò che colpisce è che una scuola abbia detto di no per evitare problemi con le famiglie che hanno posizioni anti-vacciniste. «La scuola non può rinunciare alla propria funzione: i dirigenti scolastici devono anche assumersi delle responsabilità è la visione di Claudio Baccarini, referente regionale per i dirigenti scolastici della Cgil invitare a parlare una persona qualificata non dovrebbe mai essere un problema. Non ha senso bloccare una cosa che potrebbe portare beneficio a tutti». Marco Moretti, segretario della Flc-Cgil di Treviso, è su una linea simile. «È stata una decisione diplomatica tira le fila abbiamo già registrato denunce contro le scuole per formazioni esterne da parte di famiglie che non la pensavano allo stesso modo».

M.Fav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA