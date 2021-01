IL PUNTO

TREVISO Quasi 20mila vaccini anti-Covid. Tante sono le dosi somministrate in un mese esatto dall'Usl della Marca tra il personale degli ospedali, parte dei servizi territoriali e gli anziani e gli operatori delle case di riposo. Ad oggi è stato completato il 32,2% della prima fase della campagna vaccinale, dato più esiguo del Veneto. Sono esattamente 16.378 le persone che hanno ricevuto la prima iniezione, tra Pfizer e Moderna. Tra queste, 3.398 hanno già completato la profilassi con il richiamo, fissato tra i 21 e i 28 giorni di distanza dalla prima dose. L'obiettivo è arrivare a coprire tutti entro metà febbraio. Così da poter poi aprire la campagna anche alla popolazione, partendo dai 38mila cittadini con più di 80 anni (3mila da vaccinare a domicilio) e a seguire dai pazienti oncologici e da chi è costretto a convivere con altre gravi patologie. L'importante è che le forniture dei vaccini riprendano in modo regolare. Dopo il taglio di 15 giorni fa, in questa settimana Pfizer ha consegnato oltre 9mila dosi. La speranza è che si rimanga su questo numero.

STRADA LUNGA MA SEGNATA

La strada intanto è segnata. «Abbiamo la potenzialità di fuoco necessaria per eseguire tutti i richiami» assicura Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl. Fino a qualche giorno fa non era una cosa scontata. Adesso si procede con il calendario prefissato. Anche con l'impiego delle prime dosi di Moderna (verranno eseguite 650 vaccinazioni mettendo subito da parte le dosi per i relativi richiami). Ieri il siero Moderna è stato usato per le vaccinazioni nelle case di riposo di Possagno e della San Vincenzo De Paoli di Treviso. Nelle stesse ore sono state somministrate le seconde dosi nella casa per anziani di Pieve di Soligo. Ed è stata compresa nella campagna vaccinale la residenza per anziani autosufficienti Casa Bernardette di Villorba. Oggi si userà il vaccino Moderna anche nella residenza per anziani Al Fagaré di Cornuda e nell'istituto Suore del Santo Volto di San Fior. Si continua senza sosta. «Dal 1. febbraio e per tutta la settimana prossima eseguiremo i richiami in tutte le case di riposo del trevigiano» sottolinea Benazzi. Poi ci sono gli ospedali. Ieri ci sono stati i richiami per il personale dell'ospedale di Castelfranco. Oggi c'è una giornata di recupero al Ca' Foncello. E sabato verranno somministrate le seconde dosi al personale degli ospedali di Conegliano e Oderzo. Tra sabato e domenica al Ca' Foncello ci saranno anche i richiami per circa duemila operatori della sanità, tra medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici delle Usca e gli studenti della scuola di formazione in medicina generale. (mf)

