TREVISO «Posto che il dirigente scolastico ha facoltà di operare come meglio crede, desidero essere chiaro: questa misura non abbasserà il numero di bambini che nei prossimi mesi avranno malattie respiratorie». Stefano Martelossi, primario della Pediatria del Ca' Foncello, argomenta così la sua perplessità alle misure adottate in diverse scuole trevigiane per combattere l'inquinamento da polveri sottili. «Fatto salvo che non è in discussione la libertà dei presidi, sotto il profilo medico affermo che 10 minuti di ricreazione non possono modificare in senso peggiorativo l'esposizione dei nostri figli alle micropolveri. Questo non significa minimizzare il rischio: ma stare in cortile per dieci minuti senza compiere attività fisica aerobica non cambia sostanzialmente il quadro».

Martelossi prosegue spiegando come, nell'economia dell'esposizione quotidiana, la porzione di tempo spesa in cortile a scuole incide in maniera marginale. «Fossero anche i 30 minuti dei bambini delle elementari, il discorso non cambia a livello sostanziale. L'esposizione per un tempo limitato non ci rende nè più sani nè più malati». Il problema esiste però. «Ma per risolverlo bisogna modificare in maniera drastica il proprio stile di vita. Vogliamo davvero mettere al riparo i ragazzi? Lasciamo a casa l'auto e portiamoli a scuola a piedi così iniziano a non inquinare. Il cambiamento deve essere di natura sostanziale. Questi sono palliativi».

Anche se fosse semplicemente una misura educativa, Martelossi ritiene sia errata. «Non è la strada giusta per creare maggiore sensibilità al problema. Non voglio minimizzare, chiaramente ci troviamo di fronte a un'emergenza. Ed è proprio per questo che la soluzione deve essere complessiva». Il primario di pediatria conferma l'aumento consistente di patologie pediatriche che riguardano le vie respiratorie. «Oggi un quarto dei bambini che presenta malattie ha problemi di questo tipo». Bronchiti e asma sono in costante aumento. «Ma non negli ultimi mesi, nell'ultimo decennio. E direi in particolare per gli abitanti della pianura padana negli ultimi 5 anni. Devo però constatare che, in positivo, sta crescendo e di molto anche la sensibilità al problema».

Sul tema interviene anche Francesco Benazzi. E le sue parole sono perfettamente in linea con quanto affermato dal primario di pediatria. «La ricreazione all'aperto non desta alcuna preoccupazione in relazione alle polveri sottili. Stare per quindici minuti all'esterno dell'edificio scolastico non rappresenta in alcun modo un rischio per la salute dei bambini. Non c'è assolutamente nulla da temere». Così il direttore generale commenta la scelta di alcune scuole della città di non portare gli alunni in cortile a causa dell'allerta rossa legata ai livelli di smog. «Durante la ricreazione non vengono fatte importanti attività motorie che possono causare uno stress fisico specifica il direttore generale di conseguenza i bambini possono tranquillamente stare in giardino e giocare per quindici minuti». Insomma, se le scuole chiedessero un parere all'azienda sanitaria, verrebbero più che rassicurate. Dal punto di vista medico si tratta di una precauzione esagerata. Che non vuol dire non legittima: ogni istituto scolastico ha la propria inviolabile autonomia, garantita dalla legge. Di conseguenza i presidi possono decidere che iniziative intraprendere anche per provare a limitare l'esposizione degli alunni all'inquinamento.

Rientra in questo campo la scelta di non far uscire i ragazzi durante la ricreazione. La misura è già stata adottata dagli asili di Monigo e di Fiera. E anche dall'istituto comprensivo Stefanini, uno dei più grandi della città con le sue cinque elementari e la scuola media. L'Usl della Marca non ha alcuna intenzione di mettersi di traverso. «Noi non entriamo nel merito di quello che decidono gli istituti. Si tratta di una misura di precauzione che rientra nelle competenze delle scuole conclude Benazzi ma se ci viene chiesto dal punto di vista sanitario dobbiamo dire che non c'è alcun rischio: i quindici minuti di ricreazione spalmati sulla giornata di 24 ore non rappresentano un rischio per nessuno».

