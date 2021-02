IL PUNTO

TREVISO Oltre 4mila prestazioni sanitarie recuperate nel giro di una settimana. Gli ospedali trevigiani stanno producendo il massimo sforzo per riprogrammare a tempo di record le visite specialistiche e gli esami strumentali non urgenti rinviati durante la seconda ondata del coronavirus. La rincorsa è partita il primo febbraio. C'erano esattamente 13.355 prestazioni da recuperare. «Ad oggi siamo già scesi sono le 9mila, tra galleggianti e sospese (cioè tra appuntamenti ancora da fissare e attività che erano state rinviate, ndr) specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, dopo la riunione ad hoc andata in scena ieri mattina siamo arrivati a buon punto in pochi giorni. La situazione è meno pesante rispetto a quella registrata dopo il lockdown della scorsa primavera. Anche se restano delle criticità». Gli ambiti più in difficoltà sono quelli della pneumologia (900 visite da recuperare solo a Treviso), della dermatologia (900 prestazioni in attesa), della neuroradiologia di Treviso (mille prestazioni) e della gastroenterologia (2mila prestazioni a livello provinciale). «Il nodo della pneumologia è quello più complesso. Purtroppo resterà così fino a quando rimarranno in funzione le aree semi-intensive dedicate ai pazienti Covid positivi sottolinea il direttore abbiamo 900 persone in lista d'attesa. E probabilmente andranno progressivamente aumentando. Il problema è che ci sono pochi pneumologi. Non si trovano proprio, non per nostra volontà ma a causa dell'errata programmazione nazionale sulle specialità. E quei pochi che ci sono al momento sono inevitabilmente ancora impegnati sul fronte del coronavirus». L'obiettivo è tornare in pari entro giugno. Alle visite e agli esami, poi, si aggiungono gli 11.584 interventi chirurgici non urgenti da recuperare. Sul fronte chirurgico, la ripresa delle attività ordinarie è ancora più complessa. Ci si sta riorganizzando. Oltre a Treviso, si parte dagli ospedali di Conegliano e Oderzo che sono tornati Covid-free: l'Usl concentrerà qui le attività legate alla protesica, così come gli interventi meno impegnativi. Concentrandosi in particolare sulla day e week surgery, in modo da evitare di tenere impegnate le Terapie intensive, dove l'emergenza coronavirus si sta sì ridimensionando ma non è ancora conclusa. «Stiamo facendo tutto il possibile per recuperare in modo graduale conclude Benazzi va però ricordato che nonostante l'emergenza abbiamo sempre garantito tutti gli interventi sulle urgenze importanti, dal politrauma, all'ictus, all'infarto e così via, così come le attività di neurochirurgia e di cardiochirurgia».

