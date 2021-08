Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOTREVISO Messo alle spalle un difficilissimo anno e mezzo di chiusure, gli adeguamenti alle regole imposte dai vari dpcm e la necessità di reinventarsi con allenamenti all'aperto anche a zero gradi, arriva ora il Green pass. Il nuovo documento reso necessario per potere accedere in palestra ai vaccinati (chi non ce l'ha deve esibire un tampone fatto 48 ore prima), è visto, da titolari e gestori, quasi come una garanzia per il futuro....