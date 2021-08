Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOTREVISO Mano pesante dell'Usl che annuncia nuove sospensioni. Dopo medici, infermieri e veterinari, oggi verranno valutate le posizioni degli psicologi che non si sono ancora vaccinati. «Avranno tempo sette giorni per farlo poi scatteranno le sanzioni» sottolinea il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi. Del resto la situazione è delicata. Con i ricoveri in aumento e il decesso avvenuto sabato, del macedone 74enne che si...