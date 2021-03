IL PUNTO

TREVISO Aumentano i ricoveri. Solo ieri sono state trasferite in ospedale 12 persone colpite dal coronavirus. Tra queste, una di 53 anni e una di 56 a Treviso e due di 55 e una di 57 a Montebelluna. E purtroppo stanno salendo gli ingressi in Terapia intensiva. Ad oggi sono 29 i pazienti Covid positivi in Rianimazione: 14 a Treviso, dove è stata preparata anche la Terapia intensiva aggiuntiva, 10 a Vittorio Veneto, 4 a Montebelluna e 1 a Conegliano. «Fino a qualche settimana fa contavamo dodici ricoveri a settimana, adesso siamo a dodici al giorno. La situazione sta veramente peggiorando avverte Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca abbiamo aperto dodici nuovi posti letto di Terapia intensiva a Treviso, quattro a Conegliano e due a Montebelluna. Stiamo usando il 60% dei posti ma riapriamo il 100%, per essere pronti a ogni evenienza». Al momento sono complessivamente 212 i pazienti Covid positivi ricoverati in ospedale: 183 nei reparti ordinari, più le Rianimazioni. Il Covid non si ferma. Il picco è previsto attorno al 20 marzo. La speranza è che la zona rossa che scatta oggi possa ridurre i contagi.

I NUMERI

Intanto ieri nella Marca sono emerse 222 nuove positività. Aumenta ancora il numero di trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Adesso sono 3.741 (più 81 in un solo giorno). Sempre ieri sono purtroppo mancate altre due persone che erano risultate positive. Con questi, sale a 1.606 la triste conta dei lutti registrati in provincia in poco più di un anno di epidemia. Ma ora c'è un'altra speranza. Nel giro di una settimana si inizierà a usare gli anticorpi monoclonali anche nel trevigiano. Si tratta di una delle armi più importanti per evitare che la positività sfoci in una grave malattia. Si stima che possano essere utilizzati per 7mila pazienti. Non verranno distribuiti a pioggia. Servono determinate caratteristiche: nello specifico, i pazienti devono aver sviluppato dei sintomi, avere più di 12 anni, pesare almeno 40 chili e non essere sottoposti a ossigenazione. Inoltre, bisogna intervenire tra il quinto e il settimo giorno dall'insorgenza dei sintomi. «Saranno i medici di famiglia e le Usca a segnalare i pazienti in questa situazione», dice Benazzi. L'Usl ha attivato tre centri di riferimento per le prescrizioni: Malattie infettive di Treviso e le Pneumologie di Montebelluna e Vittorio Veneto. Ogni fiala costa oltre 1.500 euro. Di conseguenza l'investimento economico previsto supera i 10 milioni di euro.

IL VERTICE

Sia le vaccinazioni che gli anticorpi monoclonali saranno al centro dell'incontro tra l'azienda sanitaria e i medici di famiglia programmato per questa settimana. La strada, comunque, sembra segnata. Di pari passo, l'imperativo categorico è vaccinare quante più persone possibile. Nell'ultimo fine settimana circa 4mila persone hanno detto di no al vaccino AstraZeneca. Compresi venti anziani chiamati direttamente da Benazzi, in questi giorni impegnato a fare anamnesi assieme agli altri direttori. Tanto che sabato l'Usl è stata costretta a chiamare altre persone d'urgenza per evitare di sprecare le dosi della casa farmaceutica anglo-svedese, che possono restare fuori dai frigoriferi per non più di sei ore. Dal canto proprio, l'azienda sanitaria ribadisce che i timori per il vaccino AstraZeneca non hanno fondamento. «Il vaccino è sicuro ed è stato sdoganato per tutte le classi d'età sottolinea Erminio Bonsembiante, direttore del servizio Igiene e sanità pubblica l'unico elemento che impedisce di somministrarlo riguarda l'eventuale presenza di malattie legate al sistema immunitario. Dopo la vaccinazione, i disturbi lievi sono molto comuni: toccano in media una persona su dieci. Si tratta però di reazioni non gravi che sono ampiamente previste».

