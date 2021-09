Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOTREVISO Ancora tre giorni di passione. Dall'inizio della settimana prossima, poi, gli alunni della scuola media Serena di Treviso potranno tornare a uscire da soli alla fine delle lezioni. «Far uscire un alunno senza aver raccolto l'autorizzazione dei genitori vorrebbe dire abbandonare un minore in mezzo alla strada mette in chiaro la preside, Alessia Quadrini non so se negli anni precedenti capitava, con tutte le responsabilità...