IL PUNTO

CROCETTA «La paura c'è, visti i numeri dei contagiati, ma abbiamo fiducia in chi sta seguendo i nostri cari». Parlano i familiari degli anziani ospiti di Villa Belvedere a Crocetta, la casa di riposo passata in poche settimane da struttura Covid-free a focolaio. 68 gli anziani positivi a cui si aggiungono 24 operatori. Tutto è partito dal tampone con esito positivo effettuato su un ospite sottoposto a visita di controllo all'ospedale di Castelfranco.

L'ALLARME

Da lì il focolaio si è allargato a macchia d'olio: scoperto il contagio con le tre compagne di stanza, i successivi screening hanno via via evidenziato nuove positività, sia tra gli anziani che il personale. Contagi praticamente raddoppiati in una manciata di giorni. Sospese le visite ed i servizi esterni, la Direzione di Villa Belvedere ha provveduto a sigillare gli ambienti, dislocando i soggetti colpiti nel nucleo speciale protetto, allestito da tempo, mentre gli addetti risultati a loro volta positivi sono stati posti in isolamento domiciliare. Una situazione complicata e inaspettata, anche se tra i familiari degli ospiti si respira fiducia negli operatori. «I timori ci sono. Ma per quanto abbiamo visto in questo difficile periodo tutti si sono sempre mossi con professionalità e rispetto dei protocolli sanitari spiega una residente che a Villa Belvedere ha la madre 90enne mi rendo conto che non è facile nemmeno per chi ci lavora riuscire a fronteggiare un momento così. Sono tutti sotto pressione. I numeri del contagio sono importanti, e avendo colpito anche gli addetti viene a mancare una buona fetta del personale. So che l'Ulss 2 sta seguendo direttamente il focolaio, e mi auguro che in caso di incremento delle persone colpite si pensi ad attuare il trasferimento in altre strutture. Per quanto riguarda mia madre, risultata sempre negativa, nell'ultima videochiamata l'ho trovata serena e tranquilla. Anche se, essendo confinata al piano senza poter frequentare gli spazi comuni, si rende conto del momento».

GLI ALTRI FOCOLAI

Oltre a quello di Villa Belvedere, nelle case di riposo del trevigiano sono in corso altri due focolai. Nei giorni scorsi sono emersi 48 casi di positività al coronavirus nella casa albergo Salce di Treviso, in zona porta San Tomaso. L'ultimo screening ha evidenziato il contagio di 38 anziani: 20 non autosufficienti e 18 autosufficienti. Più 10 dipendenti. Purtroppo è già stato registrato il decesso di tre anziani che erano risultati positivi. Il coronavirus è entrato prepotentemente anche nella sede di Povegliano di Casa Marani: sono stati contagiati 16 anziani su 22. Ai quali vanno aggiunti 4 operatori della cooperativa Insieme si può. Altri casi di positività sono emersi nel centro servizi di Motta di Livenza. E anche nella casa di riposo Padre Pio di Tarzo, dove si attendono le conferme dei tamponi in biologia molecolare. In altre strutture, poi, ci sono dei casi singoli, o anche scie di contagi, che vengono tenuti sotto controllo. «L'andamento dei contagi nelle case di riposo è in rialzo come all'inizio dello scorso aprile, prima del picco toccato a metà di quel mese spiega George Louis Del Re, direttore sociosanitario dell'Usl della Marca il coronavirus è imprevedibile. A differenza di aprile, però, oggi abbiamo un piano di prevenzione dettagliato e monitoraggi costanti eseguiti in tempi stretti, indispensabili per far scattare gli isolamenti già dai primi casi». L'azienda sanitaria rafforzerà ulteriormente i controlli. A breve verranno consegnati alle case di riposo i tamponi rapidi necessari per eseguire in autonomia screening periodici su operatori e anziani: sui primi ogni 8 giorni e sui secondi ogni 20 giorni. «I tamponi servono come l'acqua nel deserto sottolinea Marta Casarin, segretario della Fp Cgil di Treviso sono fondamentali per mettere le strutture in sicurezza». Resta da capire se il personale basterà. L'Usl sta cercando di mettere in piedi una task force di infermieri per intervenire nei punti più critici. Le case di riposo sono in difficoltà. Il fatturato medio di quelle del distretto di Treviso è calato di 291mila euro rispetto al periodo pre Covid. E scarseggiano pure i medici chiamati ad assumere il ruolo di direttori sanitari dei centri servizi. «Si fatica a trovare medici disponibili tra quelli in attività conferma Del Re nel frattempo, però, c'è una forte presenza di medici dell'Usl».

M.F.-G.M.

