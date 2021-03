IL COMMENTO

TREVISO «Speriamo sia l'ultimo sacrificio per poi uscire una volta per tutte dall'epidemia da coronavirus. In generale i contagi stanno aumentando. La situazione si sta aggravando e rischia di diventare insostenibile. Ognuno deve fare la propria parte. Ma a differenza dell'anno scorso, quando si brancolava nel buio, adesso c'è una speranza: grazie alle vaccinazioni è possibile puntare a mettersi questo incubo alle spalle entro l'estate». Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso, ha accolto così la chiusura a partire da domani delle scuole di tutti i 29 comuni del distretto di Asolo, dalla seconda media in su, decisa dal dipartimento di Prevenzione della Regione e dal servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca. Il provvedimento è scattato alla luce del boom di contagi che ha portato il territorio dell'ex Usl 8 a superare la soglia di incidenza settimanale di 250 casi per 100mila abitanti. Gli studenti del secondo e del terzo anno delle medie e quelli delle superiori resteranno in didattica a distanza per almeno 14 giorni. Sono in tutto circa 20mila ragazzi.

IL NODO

«Non ci si aspettava che potesse essere parzialmente coinvolto anche il primo ciclo di istruzione (gli ultimi due anni delle medie, ndr). Qui il problema è più sentito. Le difficoltà organizzative delle famiglie sono del tutto comprensibili. Così come per gli insegnanti che dovranno ripartire con la didattica a distanza quando si pensava di aver chiuso quella parentesi spiega la dirigente dell'ex provveditorato per le superiori le cose sono un po' diverse. Il 50% dei ragazzi era già in didattica a distanza, cosa che purtroppo ormai è diventata quasi normale. Avevamo iniziato a lavorare a un piano per aumentare la quota di studenti in presenza dal 50 al 75%. Ma i contagi sono riesplosi. E adesso quel piano sembra già preistoria».

LA DAD

La speranza, ora, è che non si sia costretti a ricorrere alla didattica a distanza totale anche negli altri tre distretti dell'Usl: Treviso Nord e Sud e Pieve di Soligo. «La didattica a distanza nel distretto di Asolo si incrocia con la zona arancione. Ci auguriamo che questo possa far scendere i contagi quanto prima conclude Sardella non pensiamo che queste misure siano inutili. Procediamo con fiducia. Negli ultimi tempi gli istituti hanno cercato di attrezzarsi al meglio anche sul fronte della didattica a distanza, in modo da poterla garantire a tutti».

