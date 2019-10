Il provveditore: «Fondere le scuole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRASFORMAZIONETREVISO Basta costruire singole scuole. E' ora di puntare su nuovi poli per accorpare le elementari e le medie nella stessa struttura. Anche condividendola con più comuni. Nel mondo dell'istruzione, come in quello delle amministrazioni locali, la parola d'ordine è fusione. Per organizzare meglio il lavoro e per raggiungere, inutile negarlo, importanti economie di scala. Il suggerimento rivolto ai municipi arriva direttamente dall'ufficio scolastico di Treviso. LA SITUAZIONE«Con l'attuale numero di alunni, i plessi unici...