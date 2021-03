IL NODO

TREVISO «Alle famiglie che protestano, mi sento di dire: siano tutti in emergenza, nessuno sta vivendo questo momento con tranquillità e serenità, bisogna accettare questa situazione». Barbara Sardella, dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, si rivolge ai genitori scesi in strada contro la chiusura delle scuole imposta dalla zona rossa. C'è una lettera al prefetto Maria Rosaria Laganà e per sabato si sta organizzando una nuova manifestazione. «Bisogna capire che tutti dobbiamo fare delle rinunce, finalizzate a uscire da questa situazione di disagio e riappropriarci della nostra vita. È un sacrificio che va accettato».

IL PRIMO BILANCIO

Sulle scuole trevigiane, alle prese con la didattica a distanza, Sardella dà, allo stato attuale, un report positivo: «È stata una corsa contro il tempo spiega dal momento che l'ordinanza del Ministero è arrivata sabato in tarda mattinata, visto che si attendeva l'ufficializzazione della zona rossa. Quasi tutte le scuole sono riuscite a partire, quanto alle superiori hanno dovuto solo ampliare la didattica, dal momento che la facevano già al 50 per cento. Gli Istituti comprensivi hanno comunque reagito bene». Le ore svolte sono quelle previste dal regolamento ministeriale, che stabilisce delle soglie minime: 11 ore per la prima elementare, da 12 a 15 dalla seconda alla quinta, minimo 15 per le medie. «Ovviamente bambini e ragazzi non possono essere impegnati troppe ore davanti al computer», sottolinea la dirigente, che fa sapere però che alcune scuole sono già partite con le 18 ore, facendo pause di 15 minuti, e quindi ore di lezione di 45. «Penso dice - sia una buona partenza». Poco a poco le scuole si stanno attrezzando per la gestione degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. «Non è tassativo che questi alunni stiano a scuola, va valutato caso per caso, non è escluso a priori che possano fare la dad. Si deve tener conto della loro situazione e accordarsi con la famiglia, quindi si decide se frequentare interamente in presenza o alternare con le lezioni a distanza». Non si stanno registrando, spiega Sardella, disagi particolari: «È ancora presto, ma da una ricognizione veloce con qualche dirigente, ho riscontrato che ci sono diverse velocità. Alcune scuole, alcuni dirigenti hanno approfittato dei fondi del Ministero e comprato dei pc portatili che sono già stati distribuiti agli studenti del primo ciclo. Qualcun altro ha più difficoltà, ma complessivamente non ci troppi problemi». Compresi quelli tecnologici, quindi: «Le difficoltà legate alla mancanza di strumentazione sono ormai residuali». Infine la questione vaccini. La sospensione delle dosi di Astrazeneca, somministrate finora in gran parte proprio al personale della scuola, non è una buona notizia: «Ha rallentato la vaccinazione del personale scolastico, c'è da sperare che la situazione si sblocchi e che le indicazioni che otterremo a breve siano di maggiore rassicurazione».

IL NODO

In zona rossa gli insegnanti sono chiamati a garantire la didattica a distanza. Ma molti devono farlo dalle aule dei rispettivi istituti. E scoppia la polemica. I sindacati del mondo della scuola, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, UilScuola, Snals e Gilda, hanno scritto al prefetto evidenziando le decisioni di alcuni presidi. «Sono forzati i provvedimenti che prevedono la presenza in servizio imposta e indifferenziata di tutto il personale docente e Ata mettono in chiaro le sigle la ragione stessa dell'esistenza della zona rossa è quella di limitare al minimo spostamenti e contatti interpersonali al fine del maggior contenimento del rischio pandemico». Il nodo è tutto organizzativo. «Nel segnalare l'anomalo comportamento di molti dirigenti scolastici concludono i sindacati ci chiediamo se questi dirigenti sono consapevoli della responsabilità che si assumono in caso di diffusione del contagio attraverso tale presenza».

Lina Paronetto

(ha collaborato M.Favaro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

