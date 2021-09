Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOTREVISO Vigilanza armata per proteggere il polo dell'ex Maber di Villorba, il più grande centro vaccinale della provincia. Oltre alla necessità di garantire la sicurezza in generale, il servizio è stato attivato in seguito alle diverse minacce di stampo No-Vax recapitate negli ultimi mesi all'azienda sanitaria trevigiana. La richiesta di organizzare un presidio fisso di vigilanza armata è arrivata direttamente dal...