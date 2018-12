CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOTREVISO Sei varchi d'ingresso più due d'uscita, controlli con i metal detector, niente bottiglie e lattine ma soprattutto, novità assoluta, vietato portare al seguito bombolette spray urticanti capaci, è accaduto in più occasioni (non solo nel tragico episodio di Ancona), di scatenare il panico tra la folla. Il questore di Treviso Maurizio Dalle Mura ha firmato ieri mattina l'ordinanza per la pubblica sicurezza relativa ai dispositivi da adottare a Treviso (e Conegliano) la notte di Capodanno. A San Silvestro sono attese...