IL PROVVEDIMENTOTREVISO Pietro Manente è uscito dal carcere ma non in tempo per poter sostenere l'esame orale della maturità che era previsto per ieri mattina. Il provvedimento del gip Angelo Mascolo, che nei confronti del 20enne jesolano ha disposto l'attenuazione delle misure cautelari limitate ora al solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Jesolo, è arrivato solo proprio quando il giovane avrebbe dovuto trovarsi davanti ai commissari. Il legale, l'avvocato Remo Lot, mercoledì pomeriggio aveva inviato una nota al liceo...