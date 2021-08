Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOTREVISO Nove tra medici e infermieri sospesi a partire da ieri. E oggi altre 60 lettere da ultimo avviso partiranno per mettere in guardia altrettanti operatori dell'Usl 2. Il messaggio è ormai chiaro da settimane: senza vaccino non si può lavorare nelle strutture sanitarie. Gli ultimi a vedersi arrivare la sospensione dalla propria professione sono stati quattro medici e cinque infermieri: di fronte a ripetuti solleciti a...