IL PROVVEDIMENTO TREVISO Era in odore di Ndrangheta, e per questo gli è

IL PROVVEDIMENTOTREVISO Era in odore di Ndrangheta, e per questo gli è stata negata la licenza. La Prefettura di Treviso, nei giorni scorsi, ha adottato un'interdittiva antimafia nei confronti di un'azienda, con sede in Lombardia, che aveva chiesto autorizzazione per aprire una propria filiale in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei funzionari prefettizi, il legale rappresentante della società, attiva nella compravendita online di autoveicoli, era legato ad alcuni clan calabresi e a consorterie ben note alle...