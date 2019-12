IL PROVVEDIMENTO

TREVISO Condannati per reati contro il patrimonio e subito espulsi dal territorio italiano. Nei giorni scorsi stati accompagnati alla frontiera per il rimpatrio nei Paesi di origine un cittadino albanese di 38 anni e un cittadino moldavo di 35 anni, entrambi reclusi nel carcere di Santa Bona di Treviso, dove stavano scontando le condanne per i reati di furto aggravato e ricettazione. Il cittadino albanese aveva commesso una serie di furti negli esercizi commerciali della Marca, soprattutto tabaccherie e supermercati. All'atto della scarcerazione è stato espulso con provvedimento prefettizio, eseguito dal Questore di Treviso, con accompagnamento del cittadino straniero alla frontiera aerea di Verona da parte del personale dell'Ufficio Immigrazione. Il cittadino moldavo era invece un ladro di bici di valore (in un'occasione le bici sottratte avevano un valore di circa 6.000 euro) e aveva colpito non solo in Veneto, ma anche in Emilia Romagna. Una volta dimesso dal carcere, l'uomo è stato accompagnato alla frontiera aerea di Venezia dalla polizia trevigiano, per dare esecuzione all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Venezia.

