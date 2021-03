IL PROVVEDIMENTO

TREVISO Boom di contagi da coronavirus: da giovedì resteranno chiuse le scuole di tutti i 29 comuni del distretto di Asolo, dalla seconda media in su. Quelle di domani saranno le ultime lezioni in presenza per oltre 20mila ragazzi: circa 13.500 studenti di dodici istituti superiori (che fino ad ora hanno frequentato al 50%, a rotazione) e 7.500 alunni degli ultimi due anni delle medie. Dopodiché saranno tutti in didattica a distanza. E ci resteranno per almeno 14 giorni. Per le scuole è praticamente una quarantena generale. Il ritorno in classe non sarà poi automatico: dipenderà dall'andamento dell'epidemia. Il provvedimento vale per l'intero territorio dell'ex Usl 8, da Castelfranco e Montebelluna a Volpago e Valdobbiadene. La decisione è stata presa ieri dal dipartimento di Prevenzione della Regione e dal servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca alla luce del tasso di positività che nella zona dell'asolano è ancora una volta schizzato alle stelle.

ALTA INCIDENZA

L'ultimo decreto prevede lo stop delle attività scolastiche in presenza nei territori che superano la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti (come soglia di incidenza settimanale). Nel distretto di Asolo oggi si è esattamente a 268,51 casi per 100mila residenti. Nello specifico, si contano 674 casi su una popolazione di 251.017 residenti. A fronte di questi numeri, il ritorno alla didattica a distanza per gli ultimi due anni delle medie e per le superiori è stato inevitabile. «A decorrere da giovedì 11 marzo per le classi di tutti i comuni del distretto Asolo, a partire dalla seconda media, scatterà la didattica a distanza confermano dall'Usl tale misura resterà in vigore per almeno 14 giorni. L'eventuale ripresa delle lezioni in presenza sarà successivamente valutata in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico». L'impennata della curva dei contagi registrata nel territorio dell'ex Usl 8 è sempre più preoccupante. Qui l'epidemia viaggia di fatto a velocità doppia rispetto alle altre zone della Marca, dove si evidenzia comunque un aumento delle positività.

LA VARIANTE INGLESE

Come mai l'epicentro è sempre il distretto di Asolo? «Il rapporto tra questo territorio e il resto della provincia è di 2 a 1 per quanto riguarda i contagi fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria sappiamo che qui si era diffusa la variante inglese già a partire dalla seconda ondata. Adesso ci aspettiamo che sia anche sopra al 70% dei casi totali. Si tratta di una mutazione più contagiosa. E a questo si aggiungono i comportamenti di una parte dei cittadini che purtroppo non sempre rispettano le misure di prevenzione contro la diffusione del virus». Le prime avvisaglie si erano viste già nelle ultime due settimane attraverso i ricoveri nel Covid Hospital di Vittorio Veneto, in questo periodo tenuto come riferimento anche per la zona di Asolo, Castelfranco e Montebelluna. «Su cinque ricoveri, tre o quattro provengono proprio dall'area di Castelfranco e Montebelluna», ha sintetizzato Pierferruccio Ballerini, direttore del dipartimento di Medicina interna di Vittorio Veneto. Adesso si riparte.

SINISTRA PIAVE

Dopo Asolo, il tasso di positività più elevato è quello del distretto di Pieve di Soligo (Conegliano-Vittorio Veneto): 175,30 casi per 100mila abitanti. Esattamente 375 su una popolazione di 213.914 residenti. C'è poi il distretto di Treviso Nord, da Villorba e Paese a Motta di Livenza e Gorgo al Monticano, con 159,27 casi per 100mila abitanti. Cioè 336 su una popolazione di 210.962 residenti. Il quadro è chiuso dal distretto di Treviso Sud, che comprende il capoluogo della Marca e si estende fino a Mogliano, Zero Branco e Roncade, con un tasso di 137 casi per 100mila abitanti. Nel dettaglio, 291 su una popolazione di 212.416 residenti. Per il momento la frequenza degli asili, delle elementari e del primo anno delle medie non verrà toccata. «A livello generale l'attenzione sulle scuole resta massima conclude Benazzi l'importante è che non ci siano più comportamenti, come le feste o i ritrovi emersi nei giorni scorsi, che contribuiscono a peggiorare l'andamento dei contagi».

