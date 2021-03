IL PROVVEDIMENTO

TREVISO Balli in gruppo, bibite alla mano, musica a tutto volume. Hanno voluto celebrare con una festa l'ultimo giorno di libertà prima di tornare il zona arancione e si sono dati appuntamento in quindici. Purtroppo però come luogo di ritrovo hanno scelto un locale pubblico, il bar Il ritrovo tra via Salsa e via Gasparinetti, ammassandosi all'interno senza rispettare le distanze e alcuni anche senza mascherina. Il titolare del locale, un 26enne italiano, ci ha messo del suo dal momento che i tavoli non erano alla giusta distanza e non ha fatto presente ai clienti di essere in sovrannumero. Per questo ha ricevuto una multa di 400 euro e il bar è stato chiuso per cinque giorni con effetto immediato.

A notificare il provvedimento è stata la Squadra volante della questura con l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Domenica pomeriggio alle 15 al 113 sono arrivate alcune segnalazioni sulla festicciola in corso nel bar, con la musica a volume altissimo che si sentiva anche nei palazzi limitrofi. Gli agenti sono arrivati sul posto per un controllo e dentro al locale hanno trovato 15 persone, ben più di quante ce ne sarebbero potute stare con le vigenti norme in materia di Covid. Inoltre i clienti erano intenti a ballare a distanza molto ravvicinata, mentre altri erano ammassati ai tavolini e consumare bevande. Il gestore oltre a non aver imposto loro di tenersi a distanza di sicurezza e di calzare sempre la mascherina sul volto, non aveva nemmeno esposto il cartello obbligatorio con indicata la capienza massima all'interno. I tavolini poi non erano ad almeno un metro l'uno dall'altro e attorno a ciascuno erano sedute più delle quattro persone previste dalle normative. A fronte delle numerose violazioni, tutti i clienti sono stati fatti immediatamente allontanare. I poliziotti hanno poi provveduto a verbalizzare le irregolarità, che hanno portato il 26enne titolare a vedersi recapitare una sanzione di 400 euro. La festa è però anche costata la temporanea chiusura al locale di via Gasparinetti a Santa Maria del Rovere, che ha dovuto abbassare la serranda per cinque giorni proprio in concomitanza con il ritorno in vigore della zona arancione. «Volevamo ritrovarci e fare festa insieme visto che dovremo tornare a chiuderci in casa da lunedì» è infatti stata la motivazione data dai presenti.

Serena De Salvador

