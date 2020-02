IL PROVVEDIMENTO

TREVISO A Treviso atenei chiusi per l'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i rettori dei vari atenei della regione: «Abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima settimana». Da lunedì sia Padova sia Venezia bloccheranno le lezioni e gli esami a Treviso. «Abbiamo ricevuto un messaggio dal Rettore ieri pomeriggio: dalla prossima settimana sospese le lezioni e gli esami in tutte le sedi. «Non solo a Treviso ma anche a Roncade» conferma il responsabile del campus di Ca' Foscari, Giancarlo Corò.

Il messaggio è arrivato via mail a tutti. «Ho chiamato i docenti per avvertirli e confrontarci. Avevamo un consiglio di dipartimento, ma lo faremo in videoconferenza». Anche le biblioteche universitarie saranno chiuse fino alla fine della prossima settimana. «Il personale docente e non docente può comunque recarsi in ufficio, in teoria. Ma anche qui cercheremo di capire. A fermarsi è soprattutto il front office» continua Corò.

Il rettore di Venezia Michele Bugliesi ha invitato l'intera comunità accademica a seguire con grande scrupolo le prescrizioni che l'unità di crisi regionale ha emanato ed emanerà sulla base della evoluzione del contagio. «Riguardo alle attività accademiche, al fine di ridurre le possibilità di contagio, si dispone la sospensione delle lezioni e degli esami in tutte le sedi dell'università, a Venezia, Mestre, Treviso e Roncade dal 24/02 al 29/02 compresi. Biblioteche e aule studio saranno chiuse dal 23/02 al 01/03 - si legge nella nota -. Il recupero delle lezioni e degli esami verrà comunicato quanto prima sul sito web di Ca' Foscari e sui canali di comunicazione ufficiali. Per il personale tutto, docente e non docente, le attività si svolgeranno regolarmente, fatte salve le ordinanze locali che vincolino la mobilità delle persone».

L'Ateneo è in continuo contatto con l'unità di crisi e con i ministeri competenti, e provvederà ad aggiornare le misure oggi vigenti sulla base dell'evoluzione della situazione. Corò spiega che in particolare a Treviso, con il corso per interpretariato cinese, la misura ha senso perchè «le Università hanno un maggior rischio delle scuole di altro grado. Noi abbiamo studenti che sono tornati dalla Cina anche se non recentemente per fortuna. In altri casi Abbiamo annullato dei campus».

