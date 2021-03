IL PROVVEDIMENTO

ODERZO Trambusto nell'affollato sabato pomeriggio del centro di Oderzo. In via Umberto I un giovane si è rifiutato di indossare la mascherina. Davanti al suo intransigente rifiuto e ai successivi atteggiamenti ostili che ha dimostrato nei confronti delle forze dell'ordine, il 26enne è stato accompagnato in caserma e si è ritrovato colpito da una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato nei pressi del ponte del Gattolè, dove inizia via Umberto I, nel centro della cittadina. Il giovane, 26 anni, italiano e residente in un comune dell'Opitergino, non stava indossando la mascherina mentre si trovava per strada, in quel momento gremita di persone. Il suo volto scoperto non è sfuggito ai militari dell'Esercito che, da molti mesi ormai, sono di stanza a Oderzo e pattugliano il territorio insieme alle altre forze dell'ordine. I militari sono agenti di pubblica sicurezza; hanno avvicinato il giovane invitandolo ad indossare la mascherina. Ma costui si è rifiutato. Al che i militari gli hanno richiesto i documenti ma il giovane non ha voluto esibirli. A questo punto i militari hanno chiesto supporto ai carabinieri.

E' subito giunta la pattuglia che era impegnata in controlli. Anche ai carabinieri il giovane ha continuato ad opporre rifiuti, assumendo atteggiamenti ostili. A quel punto i carabinieri lo hanno accompagnato alla caserma della tenenza in via Garibaldi. Dove è stato deferito all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono a Oderzo su disposizione del prefetto. Aiutano le forze dell'ordine nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. In questi ultimi fine settimana i controlli di polizia locale, carabinieri, militari si sono intensificati anche per verificare che vengano osservate le disposizioni sulla pandemia da Covid-19.

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA