TREVISO Sono stati i carabinieri, all'alba di ieri mattina, ad informarlo del furto del suo scooter, avvenuto durante la notte. «Il mio Kymco? Non me n'ero nemmeno accorto» ha risposto ai militari il 38enne, residente in via Castello d'Amore a Treviso, accanto alla caserma della polizia locale. È proprio qui che, probabilmente poco prima dello schianto fatale, è stato rubato il motorino sul quale hanno perso la vita Adessamad Es Safi e Bashir Balde, usciti di strada in via Brigata Marche a Carbonera e morti sul colpo. Il 38enne era a casa con la moglie e la figlia, ma non si era reso conto che lo scooter era stato rubato. Sono stati i carabinieri, dopo i rilievi sul mezzo incidentato, a bussargli alla porta e a spiegargli cosa fosse successo. Lui, ovviamente, è caduto dalle nuvole.

Che si sia trattato di un furto lo conferma anche il blocchetto di accensione del Kymco, risultato manomesso. I ladri, resta da capire se si tratti dei due ragazzi o di qualcuno che potrebbe aver effettuato il furto per poi prestare loro il mezzo, ha forzato il blocchetto della chiave d'accensione e avviato il motore collegando i fili elettrici. Poi si è allontanato da via Castello d'Amore senza che il proprietario si accorgesse di nulla.

Non è ancora chiaro a che ora sia avvenuto il furto e se i due amici lo abbiano utilizzato anche per qualche altro spostamento prima di dirigersi verso Carbonera, forse diretti all'abitazione del 17enne. Quel che è certo è che sul luogo della tragedia, alla quale hanno contribuito l'asfalto scivoloso e la velocità, che hanno reso ingestibile il mezzo dopo il primo impatto con il marciapiede per poi finire contro un muro di cemento, è stato trovato solo un casco, di fatto quello presente nel sotto sella dello scooter. Per questo l'ipotesi più probabile, è che Abdessaman e Bashir si siano serviti del mezzo per rientrare nelle rispettive abitazioni. Una bravata costata loro carissimo e sui cui contorni dovranno procedere con ulteriori accertamenti i carabinieri della compagnia di Treviso, guidati dal tenente colonnello Ermanno Luigi Magistris. Il Kymco, al momento, rimane sotto sequestro in attesa delle disposizioni della Procura di Treviso. (a.belt)

