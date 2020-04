IL PROGRAMMA

TREVISO Test per il coronavirus a ciclo continuo nelle case di riposo. Anziani e operatori verranno sottoposti ai controlli rapidi ogni venti giorni. Dopo il primo giro che ha evidenziato nove focolai in altrettante strutture del trevigiano, con oltre 500 contagiati tra ospiti e personale, l'Usl della Marca ha deciso di non fermarsi più. L'imperativo categorico è tenere sotto stretto controllo la diffusione del Covid-19 nei centri servizi. «Ogni venti giorni faremo un giro di controlli nelle Rsa per garantire sia gli ospiti che gli operatori conferma l'Usl della Marca terremo la situazione monitorata in modo costante». Anche in vista di una ripresa degli ingressi di nuovi anziani nelle case di riposo, con tutte le precauzioni del caso. «I centri servizi hanno bisogno di riprendere la normalità aggiungono dalla direzione dell'azienda sanitaria quindi anche di poter avere persone che entrano nelle strutture, dopo aver fatto test, tampone e tutto ciò che serve per una sorveglianza corretta».

Lo schema dei controlli periodici sarà identico a quello adottato per il primo monitoraggio: si procederà con i test rapidi, attraverso una piccola puntura sul polpastrello, per evidenziare la presenza degli anticorpi. E in caso di positività verrà eseguito il tampone naso - faringeo per avere la conferma. «I due test non si sovrappongono: sono due accertamenti che servono per due cose diverse. Non si devono fare comparazioni fa il punto Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso uno è un test di screening e l'altro è il test che fa la diagnosi di infezione evidenziando la presenza del virus nel soggetto. Il test rapido serve per cercare in una popolazione ampia. Dà molte false positività. Ma noi preferiamo averle per poi andare, su queste, a fare le indagini di approfondimento attraverso il tampone che può dare esito positivo o negativo». «L'unico problema dei test rapidi è che servono undici giorni perché diventino positivi in seguito a un contatto o all'inizio dei sintomi specifica il primario ma abbiamo scelto di fare questo tipo di indagini nelle case di riposo proprio perché sono dei luoghi chiusi, dove non ci sono pazienti che vanno e vengono. Ripetendo nel tempo i test, inoltre, quello di screening diventerà ancora più attendibile perché non ci sarà più il buco degli undici giorni precedenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA