IL PROGRAMMA

TREVISO I 1200 appuntamenti per vaccinarsi contro il Covid messi a disposizione tra ieri e oggi dall'Usl della Marca per i medici impegnati nei servizi territoriali sono stati bruciati nel giro di poche ore. I dottori di base, i pediatri, i medici di guardia medica e quelli delle Usca, così come una cinquantina di iscritti alla scuola di specializzazione in medicina generale di Treviso, hanno subito occupato ogni posto. Tanto che non tutti sono riusciti a prenotarsi: verranno recuperati nei prossimi giorni. Ieri nella sala convegni del Ca' Foncello sono stati eseguiti 600 vaccini. Oggi si replica con altrettanti. Al momento, specificano dal servizio vaccinale, l'adesione tra i 515 medici di famiglia è arrivata al 73%. Il dato è ancora parziale. La speranza è che la quota possa lievitare ulteriormente. «Il sistema di prenotazioni online ci consente di sapere in anticipo chi risponde alla chiamata. E' fondamentale perché non possiamo permetterci di buttare via vaccini: una volta scongelati, vanno usati fa il punto Anna Pupo, responsabile del servizio Promozione e gestione dell'attività vaccinale, che dal 18 gennaio passerà all'Usl di San Donà i 600 posti di ieri, così come i 600 di oggi, sono stati tutti prenotati con il necessario anticipo».

I DATI

L'adesione tra i medici di famiglia per ora è più bassa rispetto a quella registrata tra il personale degli ospedali, dove si è arrivati a superare il 90%. «Ma è comunque molto buona sottolinea Pupo bisogna anche tener conto del fatto che alcuni medici di famiglia stanno affrontando l'infezione da coronavirus proprio in questi giorni e che altri già contagiati e poi negativizzatisi hanno preferito rimandare il vaccino». Più una piccola quota titubante davanti alla nuova modalità con la quale è stato sviluppato il siero anti-Covid. L'aspetto paradossale è che i dubbi si fanno strada soprattutto tra i camici bianchi più anziani, e quindi più a rischio in caso di contagio. Tra chi invece non ha avuto alcun dubbio c'è Bruno Di Daniel, 59 anni, medico di famiglia a Maserada, oltre che segretario dello Snami di Treviso, sindacato dei medici. «Esistono soltanto due cose: scienza e opinione. La prima genera conoscenza, la seconda genera ignoranza» ha messo nero su bianco dopo l'iniezione citando Ippocrate. «Non posso proprio capire i medici che scelgono di non vaccinarsi basandosi su qualche specie di dogma e non su dati scientifici chiarisce oggi come oggi è stato provato che vaccinarsi contro il coronavirus è la cosa scientificamente più giusta. Se un medico decide di non farlo, al netto di altri problemi di salute, forse dovrebbe cambiare lavoro». Tra gli altri, ieri si è vaccinata anche Oriana Maschio, 59 anni, medico di famiglia di Castelfranco. «Per me, per i miei cari, per i miei pazienti. E per contribuire a un'immunità di gregge anche per chi non può o non vuole farlo spiega per essere anche un po' cavia nei grandi numeri di questa grande impresa: ci lavoro ogni giorno e farò di tutto perché questo incubo finisca. Dobbiamo tornare ad abbracciarci, in fretta». Di seguito, è arrivato il turno di Michele Battaglia, 57 anni, medico di famiglia di Villorba. «Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per uscire da questa situazione sottolinea spero che nella seconda fase, quando la campagna vaccinale verrà aperta alla popolazione, anche i medici di famiglia possano dare il loro contributo, sarebbe uno spreco non approfittarne. I pazienti non vedono l'ora di potersi immunizzare. Già da molte settimane tutti i miei assistiti con i capelli bianchi mi chiedono quando arriverà il loro turno».

LE GIORNATE

In attesa dei 600 vaccini programmati per oggi, si pensa già alle prossime giornate per chi non ha trovato posto in questa due giorni. Come Brunello Gorini, 69 anni, medico di famiglia a Salgareda e segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di famiglia: «Quando ho provato a prenotare mi è stato detto che non c'erano più appuntamenti disponibili». Ma si continuerà senza sosta. Tra una settimana esatta, poi, partirà il secondo giro per effettuare il richiamo al Ca' Foncello, dove il 27 dicembre è stata avviata la campagna vaccinale anti-Covid. L'importante è che non ci siano intoppi nella consegna delle dosi targate Pfizer. Entro fine gennaio si toccherà quota 30mila. Poi si dovrà continuare. Anche perché il coronavirus non molla la presa. Ieri sono emersi 507 nuovi contagi nella Marca. E purtroppo sono mancate altre dieci persone. Il totale dei decessi registrato in poco più di dieci mesi di epidemia è così salito a 1.069. Quasi il 70% solo dallo scorso settembre ad oggi.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

