IL PROGRAMMA

TREVISO Aumenta la disponibilità di vaccini anti-Covid. E l'Usl della Marca adesso è pronta a coprire entro la fine di marzo tutti e 30mila i trevigiani con più di 80 anni, compresi i centenari. L'annuncio arriva direttamente dall'azienda sanitaria. In questi giorni si stanno vaccinando le 15mila persone nate nel 1941 e nel 1940. Dalla prima settimana di marzo verranno convocate anche quelle classe 1939. E di seguito quelle del 1938. Poi toccherà a tutti gli altri. Ora si può accelerare, almeno per quanto riguarda gli anziani. «Pfizer e Moderna hanno annunciato l'arrivo un numero maggiore di dosi rispetto a quanto preventivato. Grazie a queste, potremo vaccinare entro la fine di marzo tutti gli over 80, così copriremo tutte le fasce più fragili, che non è una cosa da poco fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl parallelamente AstraZeneca, a differenza di quanto sembrava, ha confermato la consegna di tutte le dosi previste. A fronte di questo, oggi siamo nelle condizioni di garantire tutte le sedute vaccinali messe in calendario».

LE VISITE

Per quanto riguarda gli anziani che vivono a casa (esclusi quindi gli ospiti delle case di riposo) il programma messo a punto con l'impiego dei sieri Pfizer e Moderna si concluderà con la vaccinazione dei 191 trevigiani nati nel 1919. La vaccinazione dei 102enni rappresenterà l'ultimo passo: non c'è più nessuno del 1918. Tra le altre classi, si contano 190 persone del 1920, 316 del 1921 e 437 del 1922. Ovviamente non tutti questi centenari sono nelle condizioni di spostarsi da casa: il personale dell'Usl andrà a vaccinare a domicilio chi non può muoversi. Oltre alla classe 1940 e 1941, la classe più numerosa è quella degli 84enni: i nati nel 1937 sono esattamente 6.140. Mentre con gli 85enni, nati nel 1936, si scende a 5mila. Le convocazioni personali arriveranno sempre tramite lettera ed sms.

I CENTRI

E per il momento si continuerà a eseguire le iniezioni nei quattro centri straordinari già collaudati: il bocciodromo di Villorba per il distretto di Treviso, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega di Sant'Urbano per il distretto di Pieve di Soligo e il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X per il distretto di Asolo. «Funzioneranno sempre questi quattro centri perché il numero di dosi a disposizione è destinato ad aumentare ma non ci consente ancora di avviare le vaccinazioni di massa, arrivando ad attivare una ventina di poli in tutta la provincia, come prevediamo di fare quando ci saranno abbastanza scorte sottolinea Benazzi quando avremo tutte le dosi necessarie saremo in grado di fare 10mila vaccinazioni al giorno, anche con il contributo dei medici di famiglia. Per il momento, però, la dimensione resta questa». Dall'inizio di marzo verranno vaccinate contro il Covid anche le persone fragili per patologie: 100 pazienti con la fibrosi cistica e 455 trapiantati. Più gli oncologici. Sono esattamente 58.585 i pazienti che stanno combattendo contro un tumore nella Marca. Quelli con meno di 80 anni, 43.493 persone, verranno vaccinati direttamente dai reparti di Oncologia degli ospedali ai quali fanno riferimento. Mentre quelli nati prima del 1942, che in tutto sono 15.092, potranno sottoporsi all'iniezione nei centri straordinari in base al calendario definito per gli ultraottantenni. Di pari passo, si continuerà a vaccinare gli insegnanti e il personale scolastico con il siero AstraZeneca (ci sono già state oltre 10mila prenotazioni a fronte di 16mila convocazioni). Stesso discorso per le forze dell'ordine, che verranno chiamate a inizio marzo. Mentre i farmacisti, inseriti a loro volta tra i lavoratori dei servizi essenziali, verranno vaccinati con Pfizer.

M.Fav.

