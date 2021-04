Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGRAMMATREVISO Arriva il Vax-day per le persone che non possono muoversi da casa. Potrebbe essere programmato tra il 20 e il 25 aprile. L'idea ha preso forma con la firma dell'accordo tra l'Usl della Marca e i medici di famiglia per l'esecuzione delle vaccinazioni anti-Covid. Sono in tutto circa 6mila i trevigiani allettati, nella maggior parte dei casi anziani con più di 80 anni, che devono ricevere l'iniezione a domicilio. I medici di...