IL PROGETTOTREVISO Villa Margherita come polo espositivo legato al prosecco e alle eccellenze trevigiane. L'onda lunga del riconoscimento dato dall'Unesco alle colline di Valdobbiadene e Conegliano promosse a patrimonio dell'Umanità, arriva anche a Treviso. Giovedì sera a Ca' Sugana, durante una riunione di maggioranza, ha preso corpo una proposta destinata a diventare un vero e proprio progetto entro poco tempo: recuperare la storica villa veneta, oggi in decadenza per mancato utilizzo, trasformandola nella vetrina del meglio che la Marca...