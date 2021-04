Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOTREVISO Tutti i parchi pubblici e le aree verdi della città video-sorvegliate. Ma non solo. Oltre agli occhi elettronici in arrivo e già installati, sono state schierate pattuglie appiedate a fare presenza fissa e, all'occorrenza, potenziate con altre pattuglie in bicicletta mountain bike. Ca' Sugana ha dato direttive chiare al comandante della polizia locale Andrea Gallo: il parco pubblico deve tornare a fare rima con massima...