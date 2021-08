Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOTREVISO Si sbloccano i progetti per due rotatorie destinate a incidere profondamente sullo sviluppo del traffico cittadino. Nel 2022 partirà il cantiere per la doppia rotonda di viale della Repubblica, all'altezza del ristorante da Pino. Intervento che avrà come primo obiettivo quello di eliminare il semaforo, oggi vero collo di bottiglia dove i flussi di auto provenienti da Villorba e Treviso, spesso e volentieri, si incagliano:...