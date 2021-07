Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOTREVISO Serviranno quattro anni per veder realizzata la nuova stazione delle corriere di Treviso al posto dell'ex Cuor. Si punta al 2025. Mom è ormai a un passo dall'acquisizione totale del vecchio albergo a ridosso del cavalcavia della stazione dei treni, tra via Pinelli e vicolo Gozzi. Il piano guida per la riqualificazione dello stabile è stato inviato al Comune. «Si prevede di poter demolire lo stabile nel giro di due anni....