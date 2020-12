IL PROGETTO

TREVISO «Serviranno anni per vedere completata l'opera». L'assessore regionale all'Ambiente, Gianpaolo Bottacin, lo ha detto chiaro e tondo durante la consueta conferenza stampa del presidente della Regione, Luca Zaia, nella sede della protezione civile di Marghera. Al di là del punto sull'andamento del Covid, non si poteva non parlare del maltempo e dei danni provocati dalle forti piogge degli ultimi giorni. L'attenzione si è presto posata sulle opere pubbliche necessarie per mettere in sicurezza idraulica e idrogeologica il territorio. E la più importante, perché azzererebbe le possibilità di esondazione del Piave, è il bacino di laminazione di Ciano del Montello, nel Comune di Crocetta. Un intervento di cui si parla da anni e che al momento si trova arenato al ministero dell'Ambiente. «I soldi necessari per la progettazione ci sono - conferma l'assessore Bottacin - Abbiamo 1,6 milioni di euro pronti per essere spesi ma siamo in attesa di una risposta da Roma, che sta trattando in prima persona l'argomento».

L'ITER

Lo scorso aprile il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, aveva posto le basi per avviare una discussione nell'ambito di un contratto di fiume, uno strumento giuridico che consiste nella concertazione tra i soggetti interessati che sfoci poi in una soluzione unica per realizzare il bacino senza compromettere utilità pubblica e sostenibilità ambientale. L'obiettivo della Regione era quello di fare presto e bene, ma da quel momento tutto sembra essersi fermato. «Ho posto due condizioni al contratto di fiume - sottolinea Bottacin - la prima è che non spariscano i soldi del progetto e la seconda che non ci siano responsabilità penali o per danni erariali qualora si perdessero finanziamenti a carico della Regione. Non mi hanno ancora risposto». I tempi in ogni caso sembrano lunghissimi, «un anno e mezzo per il contratto di fiume, e poi c'è la progettazione e la realizzazione» incalza Bottacin. In altre parole anni, tanti anni. E nel frattempo l'opera contestata dai comitati, che allo stato pare l'unica soluzione possibile per arginare le piene impreviste del fiume sacro alla patria, sta diventando sempre più necessaria per evitare che ogni ondata di maltempo si possa trasformare in tragedia. Le piogge dei giorni scorsi, che continueranno almeno fino a giovedì dopo la tregua di ieri, non sono state meno violente di quelle dell'alluvione del 1966 e del 2010. Il Piave ha raggiunto una portata di 2.600 metri cubi d'acqua al secondo quando al massimo può raggiungere i 4.800 prima di sfondare gli argini e allagare un numero sterminato di paesi.

IL PIANO

«Il piano da un miliardo di euro messo a punto dopo il 2010 sta funzionando - afferma Bottacin - I cittadini sono portati a vedere gli effetti della calamità naturali, come accade con i terremoti quando le case crollano. Se non si vedono i danni vuol dire che le opere funzionano: sistemare un argine non è come realizzare una piazza». E in questo senso va la realizzazione del bacino di Ciano: allagare un'area controllata per evitare che l'acqua tracimi altrove. Dagli studi già effettuati l'opera di Crocetta (inserita anche nei progetti del Veneto per il recovery fund)può contenere 38 milioni di metri cubi d'acqua, per poi farla defluire a maltempo passato. Con un costo tra i 30 e i 40 milioni di euro. «Non siamo innamorati di quell'opera - chiude Bottacin - se qualcuno mi presenta un'alternativa valida saremo ben felici di realizzarla. Ma servono prove scientifiche».

Giuliano Pavan

