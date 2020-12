IL PROGETTO

TREVISO Progetto VinciAMO: è pioggia di affetto e donazioni. La sottoscrizione lanciata dagli ex studenti della 5F nel 1984 sta avendo un grande successo: solo nelle prime due settimane sono stati incassati 1.000 euro. E gli aiuti continuano ad arrivare. «Grazie davvero a chi ci sta sostenendo» commenta il preside Mario Dalle Carbonare. Il liceo scientifico Leonardo da Vinci, pur tra le molte difficoltà che hanno investito tutti i settori della nostra società, ha da qualche giorno un nuovo grande alleato: gli ex compagni di classe della 5F che si sono diplomati nel 1984. «Alcuni mesi fa, a inizio lockdown - spiega il dirigente - gli amici della 5F si sono chiesti come avrebbero potuto sostenere i ragazzi e le ragazze, attualmente in corso, in situazione di difficoltà a causa della pandemia, soprattutto sotto l'aspetto scolastico. Assieme hanno avuto l'idea di creare un luogo virtuale nel quale poter dichiarare la propria solidarietà alla nostra e loro scuola: ne è nato il progetto VinciAmo Una scuola per tutti che consente di esprimere la propria vicinanza ad allievi e allieve in corso di studio, con una propria foto, un cartello di adesione e un contributo al liceo sotto forma di erogazione liberale. VinciAmo è il frutto di un lavoro intenso, attento ai diversi aspetti dell'iniziativa, fondato sull'idea di comunità scolastica e di solidarietà tra classi diverse: è la manifestazione di un senso di appartenenza forte, positivo, inclusivo, aperto a tutti e rivolto alle situazioni di maggiore difficoltà nella nostra scuola. In quest'ottica, pienamente condivisa, il Consiglio d'Istituto del nostro liceo ha accolto all'unanimità e con immensa gratitudine la proposta della ex 5F».

LE MODALITÀ

VinciAmo non raccoglie fondi in proprio, ma suggerisce a chi aderisce di effettuare una donazione al liceo attraverso versamento sul conto corrente della scuola o di inviare una propria foto con un cartello di adesione al sito creato apposta dai promotori. Tutti possono partecipare: ex studenti, ex docenti ed ex amministrativi, ma si registrano anche donazioni di anziani genitori di ex studenti, persuasi che il liceo abbia orientato la vita dei proprio figli. VinciAmo propone due forme di adesione che presuppongono la maggiore età: la pubblicazione di una propria foto sul sito www.liceodigitale.tv e/o sulla pagina Facebook classevf1984 insieme a una donazione al liceo, a partire da un contributo minimo di 5 euro da versare sull'Iban: IT 44 H 01030 12080 000061133292 con causale Erogazione liberale ampliamento offerta formativa progetto VinciAmo.

L'OBIETTIVO

«Il ricavato viene registrato in un capitolo vincolato e serve esclusivamente ad acquistare dispositivi per la connettività e strumentazioni di laboratorio ossia notebook, videocamere e strumenti da fornire in comodato d'uso gratuito a ragazzi e ragazze che ne segnalino la necessità alla scuola - conferma Dalle Carbonare - Questi materiali, una volta conclusa la fase emergenziale, rimarranno a disposizione della didattica ordinaria per tutto l'istituto, quale segno tangibile della generosità di quanti avranno voluto partecipare all'iniziativa».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

