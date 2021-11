Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOTREVISO Primo test superato, anche se per un problema risolto ne è subito emerso un altro. Il bacino di laminazione realizzato a San Lazzaro, tra la tangenziale e il cimitero, ha funzionato: l'abbondantissima pioggia caduta lunedì sera non ha trasformato la zona della Ghirada nella solita piscina a cielo aperto, ma è stata raccolta dalle nuove tubature, fatta confluire nel grande collettore che passa sotto il Terraglio per poi...